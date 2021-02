El PP reclama "ayudas directas" a comercio y hostelería, destinando los remanentes del Presupuesto municipal 2020

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa la concejala 'popular', Mar San Martín, quien ha criticado "la falta de apoyo del Gobierno de Hermoso de Mendoza al comercio local para que pueda hacer frente a los efectos económicos de la pandemia y las restricciones impuestas en la ciudad".

"El comercio minorista de la ciudad se está enfrentando a una de las crisis más devastadora de las últimas décadas y el Gobierno local no les está ofreciendo el apoyo y la protección necesaria por parte del Ayuntamiento", ha considerado San Martín.

En sus palabras, "las medidas que están planteando no están siendo eficaces ni ágiles y no se está atiendiendo a las propuestas del propio sector ni a las que se realizan desde los Grupos Municipales en la oposición".

La concejala del PP ha señalado que "prueba de ello es que las bonificaciones en el IBI en 2020 han sido menores que en años anteriores", en concreto ha señalado que han sido "58 comercios menos respecto a 2018 los que han tenido bonificación, posiblemente por la decepción de las medidas o aún peor por el cierre definitivo de sus negocios".

En este mismo sentido, Mar San Martín ha señalado que "las medidas del Gobierno de Hermoso de Mendoza como es la reducción en la bonificación del IBI, una plataforma on line, la campaña de bonos de comercio o la demora fiscal no son medidas suficientes ahora mismo para el sector".

"Es necesario y urgente un apoyo más decidido al comercio local con nuevas medidas, que no se cobren impuestos a establecimientos cerrados y una aprobación inmediata de ayudas directas suficiente y ágil", ha destacado la concejala 'popular'.

San Martín ha añadido que "en unos días estarán los resultados de la liquidación del Presupuesto del año 2020 y si, como es de prever, existen remanentes como otros años, estos deberían destinarse a ayudas directas al comercio, hostelería y autónomos".

Ha lamentado que "el Gobierno local no escuchase la propuesta de los populares de crear una partida en el Presupuesto de este año con cuantía suficiente para poder poner en marcha unas ayudas de manera ágil y eficaz". "Una situación que ya ha sucedido este año con partidas insuficientes y con un gran retraso en el pago de las mismas", ha dicho.

Ha recordado que "el comercio se ha enfrentado durante el último año a una subida del 5,3% en el IBI; un incremento en el recibo del agua del 14%; una subida del 7% en el impuesto de vehículos, necesario para la mayoría de ellos; incremento en el precio de la zona azul; junto al resto de pagos que deben asumir, como la cuota de autónomos o el IVA trimestral, que nadie ha pospuesto".

San Martín ha explicado que "frente a esta realidad el Gobierno de Hermoso de Mendoza sólo ha ofrecido, en materia de impuestos, demorar en 2020 el pago de recibo de agua y de vehículos 5 meses pero sin ningún tipo de rebaja fiscal". "Y, en 2021 -ha añadido- se ha aprobado el calendario fiscal de siempre, ya se ha puesto al cobro el recibo del agua, el más caro de la historia, y si no pagan se les aplica recargo".

Además, aún en materia fiscal, ha apuntado que "en un mes se saca el de vehículos y, en 2 meses, el IBI". A ello ha sumado "el refuerzo de bonos comercio, iniciativa de éxito hace ya varios años, que es una actuación positiva aunque indirecta" o unas ayudas a PYMES 2020 "tardías e insuficientes".

Al respecto, ha afirmado que "a finales de diciembre aún no habían cobrado las ayudas de la primera convocatoria y no se habían resuelto las de la segunda", de manera que "más de la mitad de los solicitantes según los propios datos del Ayuntamiento se han quedado sin ayuda, los que tuvieron la suerte de ser los primeros en pedirla, a finales de diciembre aún no la habían cobrado".

Igualmente, ha criticado que "en 2021 a pesar de haberse decretado de nuevo el cierre del comercio, ni hay bases de nuevas ayudas ni partida para ellas"; que las subvenciones a asociaciones de comerciantes de 2020 se han abonado a finales de enero de 2021; y las bonificaciones en el IBI han disminuido, en 2020 58 comercios menos que en 2018 han tenido bonificación".

Para hacer frente a toda esta situación, San Martín ha planteado la necesidad "de un apoyo más decidido para todos los sectores afectados", que pasarían por "la suspensión inmediata del cobro de los tributos; las ayudas directas, destinando a ello los remanentes del Presupuesto 2020; y que nadie quede fuera, destinando las partidas suficientes".