CC-PNC alerta de que Canarias es un "polvorín" y acusa al Estado de una política migratoria "indecente"

En rueda de prensa, ha incidido en el "ninguneo y silencio" del Ejecutivo central a las demandas de Canarias en medio de un "clamor" por el "tratamiento indigno" que se le da a los migrantes, poniendo como ejemplo que cerca de un centenar fueron trasladados el pasado viernes al campamento de Las Raíces -con capacidad para más de 1.800 personas- en medio de una ola de frío.

Clavijo ha apuntado que la situación actual "no la merecen ni los canarios ni los migrantes", advirtiendo de que las islas están sentadas "sobre un barril de pólvora y puede surgir un brote de agresividad y frustración" en cualquier momento.

En esa línea, ha defendido que el "pueblo canario es noble" y tiene experiencia y pasado migratorio pero "todo tiene un límite", pues el actual escenario "propicia discursos de violencia y genera un caldo de cultivo para que un proyecto político irresponsable coja un puñado de votos" -en referencia a Vox.

Clavijo ha admitido que hay "muchísima tensión" en las islas y no descarta que haya "un problema" y se termine tachando a los canarios de lo que no son.

"La ultradertecha está intentando sacar tajada y espero que no sea una más de las estrategias de buscar polarización para obtener rédito electoral porque es una absoluta irresponsabilidad que solo va a traer desgracias en el futuro", ha señalado.

Clavijo no entiende que Canarias "tenga que cargar con toda la cuota de solidaridad de Europa" y eso se permite con la "connivencia" y "sumisión" del Gobierno de Canarias por lo que espera que a través de la ponencia migratoria que se desarrolla en el Senado se logre que el Estado "reconduzca la situación y cambie su política".

Cristina Valido, secretaria ejecutiva de Derechos Sociales, ha resaltado que el Estado "tiene la competencia exclusiva" en migración y asilo y debe dotar de los recursos adecuados a los territorios del sur que son frontera, caso de Canarias.

Ha puesto como ejemplo que "es muy grave" que de los más de 2.700 menores que están bajo la tutela de la comunidad autónoma, muchos no se hayan hecho las pruebas óseas, con el riesgo de que "no se pueden mezclar" adultos con menores y rechazando que "se use la mentira de la edad para colarse en los centros".

REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN SOBRE MENORES MIGRANTES

Valido ha reclamado un fondo estatal de ayuda del que "el Gobierno canario no habla ni exige" -tampoco alcanza acuerdos sobre los menores entre los cabildos- y la convocatoria de una mesa de coordinación interterritorial, aprobada en 2008, para que el Estado coordine las derivaciones entre comunidades autónomas.

"El Gobierno de Canarias no puede esperar ni un minuto más, que el Estado cumpla la ley y convoque la mesa", ha indicado.

Oswaldo Bethencourt, secretario ejecutivo de Políticas Migratorias, ha comentado que el fenómeno migratorio "es imparable" y se vivió "de forma brutal" en 2006 pero la diferencia ahora "es que en aquella época no había un gobierno sumiso y se plantaba en Madrid y Europa".

Ha indicado que la situación actual "no es fruto de la casualidad" ya que "toda la frontera sur está bloqueada y la única vía posible es Canarias" debido a que las costas del archipiélago "son muy vulnerables".

En su opinión, "las mafias saben que la única ruta viable es Canarias", resaltando que el SIVE de Lanzarote "es un ejemplo" de la mala gestión -aún queda una estación por instalar en el mirador del Río-, con una "tecnología obsoleta".

"Sin medios, esta crisis no se afronta", ha apuntado, destacando que hacen falta más recursos en Guardia Civil y Policía Nacional.

La formación nacionalista ha registrado ya iniciativas en el Parlamento de Canarias para pedir el cese de los ministros del Interior y Migraciones, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Escrivá, respectivamente.