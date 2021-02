Els fets han tingut lloc cap a les 8 hores, quan s'ha produït una col·lisió entre una furgoneta i un camió en el carrer la Mar del municipi de la Marina Baixa.

Per açò, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU i una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) per a atendre aquesta persona que ha resultat ferida en el sinistre per policontusions. Finalment, l'home ha sigut traslladat a l'Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa en una ambulància.