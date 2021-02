Educació amplia fins a l'octubre el termini perquè els docents registren els seus certificats de competència lingüística

Aquest nova orde modifica la publicada al febrer del 2020, que atorgava un termini de 12 mesos per a acreditar aquests títols. El termini, que acabava aquest 11 de febrer, s'ha estès a causa de la suspensió de les activitats formatives per a accedir a aquests reconeixements a causa de la pandèmia.

En l'orde de febrer del 2020, s'establia el C1 d'anglés com a requisit. No obstant açò, el mateix dia que es va publicar, des de la Conselleria d'Educació van assenyalar que existeix una moratòria en la Llei de plurilingüisme per la qual fins al curs 2026-2027 solament s'exigirà el B2.

En les disposicions addicionals de l'orde original es detallava que "el professorat que ja estiga capacitat per a impartir ensenyaments en llengües estrangeres en els nivells educatius no universitaris a la Comunitat Valenciana ho continuarà estant quan entre en vigor aquesta orde, sense perjuí del que es disposa en la normativa bàsica quant a la competència lingüística mínima exigida".

A més, els docents en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments d'alguna llengua estrangera en nivells no universitaris, per tindre l'especialitat corresponent en el cos de mestres o de professors o catedràtics d'Educació Secundària, o per disposar de la titulació i qualificació específica per a impartir docència de la llengua estrangera corresponent en centres privats, es consideraran amb caràcter general capacitats per a l'ensenyament en aquesta llengua estrangera en àrees o matèries no lingüístiques.

Per tant, a aquest professorat no se li requerirà ni se li expedirà el certificat de capacitació per a l'ensenyament en la llengua estrangera corresponent.

VALENCIÀ

Així mateix, l'orde establia també que el C1 de valencià permet vehicular àrees no lingüístiques en aquesta llengua i també impartir continguts curriculars de valencià en Infantil i l'àrea de Valencià en Primària.

El certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre en Valencià i la capacitació per a l'ensenyament en llengua estrangera seran considerats mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d'oposicions de cossos docents.

Així mateix, les persones que tinguen la Capacitació expedida i registrada amb anterioritat a l'entrada en vigor o les persones que estiguen en procés de formació per a obtindre-ho, com arreplega l'anterior disposició, quedaran exemptes d'acreditar la competència lingüística prevista en aquesta orde.