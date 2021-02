Puig respon aquesta setmana en Corts si la Comunitat estava preparada per a la tercera onada i el pla d'ajudes i vacunes

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, respon aquesta setmana en la sessió de control en Les Corts a cinc preguntes de l'oposició i els grups del govern relacionades amb la pandèmia, com si la Comunitat Valenciana estava preparada per a la tercera onada, el full de ruta d'ajudes per a sectors afectats o els incompliments de les farmacèutiques amb l'enviament de vacunes.