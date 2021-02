Un home s'enfronta a 25 anys de presó acusat de violar una anciana de 93 anys a la qual va robar 85 euros a València

El juí contra aquest home estava previst aquest dilluns en la secció segona de l'Audiència Provincial de València però finalment ha quedat suspès i no ha pogut celebrar-se, segons ha pogut saber Europa Press.

L'incident va tindre lloc el 7 d'agost del 2019 en la vivenda de la víctima, a València. Tal com arreplega l'escrit de qualificació provisional, l'acusat es va colar a casa de l'anciana per una finestra i quan ella va arribar, la va colpejar i la va asfixiar per a aconseguir que li donara els 85 euros que portava en la cartera.

Després, -sempre segons la mateixa versió- i malgrat la resistència de l'anciana, la va agredir sexualment. Davant els crits en petició d'auxili de l'anciana, els seus veïns es van presentar en la porta de sa casa i van perseguir el sospitós, que va eixir fugint per una finestra.

La Policia ho va detindre en un altre carrer de la ciutat poc després, encara que un dels agents va acabar caent al sòl i va patir diverses lesions lleus davant la resistència que va oposar l'acusat.

Per aquests fets, la Fiscalia de València sol·licita provisionalment una pena de 25 anys i huit mesos de presó per a l'home pels delictes de robatori, lesions i violació.