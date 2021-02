Mor una dona de 85 anys en l'incendi de la seua vivenda al Campello

Els fets han tingut lloc sobre les 6.20 hores d'aquest dilluns quan els servicis d'Emergències han alertat del sinistre que s'ha declarat en un bungalou en el carrer Jacinto Benavente del municipi de l'Alacantí.

En la intervenció han participat, a més dels servicis sanitaris, dotacions del bombers de l'SPEIS de l'Ajuntament d'Alacant i del Consorci Provincial. Els efectius han aconseguit accedir a la vivenda i rescatar la dona que havia quedat atrapada pel foc.

Per a la cerca de la víctima, els bombers s'han ajudat de càmeres tèrmiques que han permès localitzar-la en una de les estades. Una vegada localitzada, ha sigut traslladada al terrat, encara que els servicis sanitaris no han pogut fer res per salvar la seua vida.

La vivenda ha quedat molt afectada, ja que el foc ha cremat el saló, la cuina i el lavabo, així com una de les habitacions. L'extinció s'ha realitzat amb diverses línies d'aigua i ha durat més d'una hora.

Al lloc dels fets també han acudit efectius sanitaris, així com la Policia Nacional, i la Comissió Judicial que s'ha fet càrrec de l'alçament de cadàver, segons ha informat el consistori alacantí en un comunicat.

Així mateix, els servicis mèdics també han assistit un home de 57 anys per inhalació de fum, que ha sigut donat d'alta 'in situ'.