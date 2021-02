Una parella d'ancians resulta ferida per intoxicació de fum després d'un incendi en la seua vivenda al Verdegás

El foc es va originar de matinada, sobre les 2 hores, en un domicili situat en el Camí del riu Guadiana, a l'altura del número 60, al Verdegás.

L'incendi es va iniciar per una estufa i, com a conseqüència, una parella d'ancians va resultar ferida per intoxicació de fum. Un d'ells, després de ser atès pel SAMU, va ser traslladat a l'hospital.

En el succés va intervenir una Unitat de Comandament i Prefectura (UMJ), una Bomba Urbana Pesada (BUP), una Bomba Nodrissa Pesada (BNP), un sergent, un cap i quatre bombers. Es va comptar amb la col·laboració dels bombers de l'Ajuntament d'Alacant.