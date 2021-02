DIRECTO | Juicio a Luis Bárcenas y a la contabilidad B del Partido Popular

El juicio por presunta caja 'b' del PP se está celebrando desde este lunes pendiente de si el extesorero del PP Luis Bárcenas hará más 'confesiones' sobre cómo se financiaba el que "era su partido", después de que remitiera un escrito a la Fiscalía Anticorrupción revelando que muchas de las donaciones de empresarios que recibió la formación política fueron a cambio de adjudicaciones públicas.

La vista oral se centrará en si el PP destinó fondos procedentes de la presunta caja 'b' para pagar la reforma de su sede nacional en la calle Génova de Madrid y no en la donaciones finalistas anotadas en los denominados 'papeles de Bárcenas', cuya investigación se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

El juicio, que lleva pendiente de celebración casi seis años desde que el ex juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordara la apertura de juicio oral, se iniciará marcado por el escrito de Bárcenas que se dio a conocer hace pocos días y que para la Fiscalía Anticorrupción, no tiene gran valor si el extesorero no aporta pruebas de lo que ahí afirma, han apuntado fuentes fiscales a Europa Press.

El Ministerio Público pide en este caso para Bárcenas otros cinco años de prisión, que se acumularían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel.

Bárcenas, que ha cambiado de estrategia de defensa y reafirma su disposición a colaborar con la Justicia, asegura que "desde el año 1.982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos".

Continúa diciendo en dicho escrito que el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta era el encargado de recibir y gestionar estos fondos que se guardaban en una caja fuerte. En este punto, Bárcenas ha precisado un matiz con respecto a lo que declaró en el juicio de la Gürtel.