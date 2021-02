El Parc Central guanyarà 4.000 metres en 8 mesos en acabar la zona pendent

La societat pública mixta València Parc Central, conformada per l'Ajuntament, la Generalitat i el Govern central, ha représ les obres d'urbanització pendents d'executar de la primera fase del Parc Central, en concret en la zona Russafa-Malilla i Doctor Domagk, al costat de l'avinguda Peris i Valero, a l'altura del pas elevat.

Es tracta d'una parcel·la de 4.000 metres quadrats de superfície en el seu moment ocupada per les instal·lacions d'un concessionari d'automòbils que va haver de ser desallotjada per la via judicial, la qual cosa va impedir construir al mateix temps que la resta la part de jardí prevista en aquesta. El solar, al seu torn, està distribuït en dues parts: una de 1.400 metres quadrats que afecta instal·lacions del parc i una altra de 2.500 metres que es convertirà en vials de la urbanització de les parcel·les edificables. Els treballs es van reiniciar aquest passat divendres amb l'adequació de l'accés per a camions, la revisió del clos i desbrossaments, van apuntar des de la societat pública.

Segons apunten des de València Parc Central, es van licitar de nou i van començar al juny de l'any passat, però van haver de suspendre's temporalment. El motiu: les proves de laboratori de control de qualitat, que habitualment es realitzen durant l'execució de les obres, van qualificar com "no perillosos" en lloc d’"inerts" els residus procedents de l'excavació i moviment de terres.

Parcel·la de l'ampliació del Parc Central, al costat de l'avinguda Peris i Valero. VALENCIA PARQUE CENTRAL

Aquesta circumstància suposa que eixos residus han de traslladar-se a un abocador, especialitzat en residus "no perillosos", en lloc d'un abocador d’"inerts", com contemplava el projecte licitat, expliquen des de la societat. "No es tractava d'un problema de contaminació, sinó de la mena d'abocador on havien de traslladar-se", puntualitzen.

Després de la suspensió de les obres el passat 28 de juliol, un mes després de posar-se en marxa, la direcció facultativa de les mateixes i el servei de suport tècnic de la Societat València Parc Central van realitzar estudis i proves (tastos i assajos de caracterització del terreny, proves de càrrega i anàlisi de la gestió de les terres) per a elaborar una proposta tècnica i econòmica que determinara la quantitat a retirar, l'abocador especialitzat i l'impacte econòmic en el contracte, conforme amb la Llei de Contractes del Sector Públic.

La cerca de la solució s'ha centrat en reduir la quantitat i reciclar al màxim els productes de les excavacions en la pròpia obra. És a dir, no sols s'ha guiat per criteris econòmics, sinó també pels mediambientals.

Primers treballs en la zona divendres passat VALENCIA PARQUE CENTRAL

La proposta tècnica i econòmica havia de ser aprovada per l'òrgan de contractació de la societat mixta. Una vegada validada, s'ha alçat la suspensió temporal de les obres que tenen un termini d'execució de huit mesos i un pressupost d'1.483.357,86 euros.

Entre les actuacions del parc pendents destaquen, en l'entorn confrontant a l'avinguda Peris i Valero: l'ampliació del moll 4, la finalització del mur verd, la construcció de l’arener - un joc infantil- i la continuïtat del canal i font de l'accés pel carrer Doctor Domagk. A més de l'execució de vials, també es completaran les instal·lacions elèctriques del centre de repartiment requerit per Iberdrola.

Els treballs en la zona es van reprendre aquest passat divendres amb l'adequació de l'accés per a camions, la revisió del clos i els desbrossaments de la parcel·la, van detallar fonts de València Parc Central.