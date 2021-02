Puig descarta relaxar les restriccions tot i el descens de contagis diaris

“Estem millor que estàvem, però no estem en un bon moment”. Així de contundent es va mostrar ahir el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, davant la pregunta feta pels periodistes abans de la Comissió Executiva Nacional (CEN) del PSPV sobre si les restriccions vigents actualment en la Comunitat podrien relaxar-se en els pròxims dies pel descens que s'està veient de l'epidèmia a la regió.

Puig va advocar per analitzar “seriosament” la situació malgrat que ahir la Conselleria de Sanitat va comunicar 2.048 nous contagiats i 52 morts, dues xifres que s'han anat reduint en els últims dies però que podrien també estar condicionades pel pas del cap de setmana. Caldrà esperar a aquesta vesprada per a veure si l'avanç continua sent positiu o torna a empitjorar.

Eixos poc més de dos mil positius detectats en les últimes hores suposen més de mil menys que els comunicats el dissabte (3.117) i més de quatre mil menys que els del divendres (6.130). A més, si tirem la vista arrere fins fa just una setmana, el diumenge dia 31 de gener l'autonomia va sumar 3.933 positius (quasi dos mil més que aquest) i 95 defuncions (40 més).

Malgrat que la Comunitat s'ha consolidat com una de les regions amb majors restriccions del país, i “a pesar que les dades són més positives, continua havent-hi una gran pressió hospitalària i milers de contagis”, va afegir el president. I és que, hui dia, el pitjor continua estant als hospitals.

La saturació sanitària segueix en nivells extrems en l'autonomia i és el que Ximo Puig argumenta per a seguir amb el tancament total de l'hostaleria i els gimnasos, el confinament perimetral de la regió i de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana, i el toc de queda entre les 22.00 i les 06.00 hores fins a, ara com ara i com estava inicialment previst, el pròxim dilluns 15 de febrer.

Segons les últimes dades de la Conselleria, actualment als hospitals valencians continuen ingressant pacients a causa d'afeccions relacionades amb el coronavirus: hi ha 3.651 persones hospitalitzades (154 més que el dissabte), de les quals 623 (una més) estan en una situació crítica i precisen de vigilància intensiva.

D'aquesta manera, el president del Consell va incidir en què el més pertinent és “consolidar la posició” de la Comunitat perquè “en unes setmanes estiguem en disposició de mirar cap al futur amb major esperança”.

En aquest sentit, també va insistir que ara “més que mai és el moment de no baixar els braços” i de romandre “absolutament persuadits que estem en el camí correcte”. Va valorar el “grandíssim” esforç de la societat valenciana.

La petició que “ningú actue irresponsablement” la va fer Ximo Puig després de conéixer que el segon cap de setmana de tancament perimetral de les grans ciutats de la Comunitat havia deixat fins ahir al matí –no es s’ha alçat fins a les 06.00 hores de hui– més de 3.300 denúncies per incompliments des de la seua entrada el vigor el divendres a les 15.00 hores.

A més, la Policia Nacional va haver de dissoldre també aquest cap de setmana diverses festes il·legals en les quals no es complien les mesures de seguretat i, en les últimes hores, es van detectar fins a 41 nous brots: nou a la província d'Alacant, quatre en la de Castelló i 28 en la de València. D'ells, fins a 21 tenien el seu origen en reunions socials i dues d'aquests (el primer a Alaquàs i l'altre a València) agrupaven fins a 10 positius cadascun.

“Sabem del cansament, però ara estem més prop de superar la pandèmia i, en concret, aquesta tercera ona”, va afegir. Això sí, Puig va posar en valor l'”enorme” esforç de la major part de la societat valenciana, que, juntament amb les “dures” mesures posades en marxa per la Generalitat, “ha fet possible registrar unes dades esperançadores en la millora de la situació”.

“La immensa majoria de la societat valenciana té un comportament extraordinari i ha restringit les seues relacions socials, que és la base de la situació d'aquest moment en el qual necessitem restringir la mobilitat, les relacions socials i els contagis. Continuem així, perquè en unes setmanes anirà a millor, però si continuem sent persistents en aquest moment”, va concloure el cap del Consell.

“No hi ha suficients dosis” per a vacunar ja a tots els valencians

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va assenyalar també ahir que durant tot el mes de febrer el “fonamental” és vacunar contra la Covid-19 als grups prioritaris perquè el procés de vacunació massiva “no s'iniciarà de manera immediata”, ja que “encara no hi ha suficients dosis”.

D'aquesta manera, Puig va apuntar que aquesta setmana serà “molt important” perquè “rebrem més de 60.000 vacunes de les diferents farmacèutiques i entrem en el procés de finalitzar amb l'objectiu que a meitat de mes tinguem vacunades a les persones de major risc, sobretot a les residències, i després als professionals sanitaris”, va destacar.

Un sanitari prepara una vacuna contra la Covid-19 en una residència de majors de la província de València. ROBER SOLSONA

La Comunitat ha administrat 182.225 dosi de les 182.690 que han arribat, la qual cosa suposa un 99,7%, segons el Ministeri de Sanitat. És “la segona autonomia amb la taxa més alta” de vacunes posades i està previst que 300.000 valencians estiguen vacunats amb les dues dosis a la fi de març. I, des de hui fins al 31 de març, l'autonomia valenciana té garantida la recepció d’ almenys 559.020 dosi: 329.940 de Pfizer, 40.000 de Moderna i 189.080 de AstraZeneca, aquesta última fins al 5 de març. Així, “ja a partir d'abril” i “si compleixen les farmacèutiques”, es donaran les condicions per a “plantejar la vacunació massiva”.

Dissolen un macrobotellot amb menors

Agents de la Policia Nacional van dissoldre durant la nit del dissabte a Alacant un botellot organitzat en el mirador de la Serra de Sant Julià, de difícil accés, en el qual participaven un centenar de joves, alguns d'ells menors, que consumien alcohol i que estaven reunits escoltant música.

La Policia va alçar propostes de sanció a tots els participants en el botellot per incomplir les mesures de prevenció sanitàries i va precintar l'espai per a evitar el seu ús en altres ocasions.

També el dissabte, la Policia Nacional va desallotjar una festa il·legal celebrada en una casa abandonada al costat del cementeri de Benimaclet (València) i va estendre acta de sanció als 16 participants, d'entre 20 i 30 anys, per incomplir la normativa antiCovid.

Dimitirà després de posar-se la vacuna

El secretari general de CC OO-PV, Arturo León, formalitzarà la seua renúncia al càrrec el dimecres davant el Consell Confederal del sindicat després de la polèmica per haver rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19. León considera que la situació generada “afecta a la imatge” de l'organització.