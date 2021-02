Qué es el PIMS-TS, el síndrome poscovid que afecta a niños y adolescentes

La mayoría de los niños y adolescentes contagiados por coronavirus son asintomáticos o presentan síntomas leves de la enfermedad. Sin embargo, los profesionales sanitarios han observado un número reducido de menores con una afección inusual que parece estar relacionada con la Covid-19.

Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (PIMS-TS), una respuesta inflamatoría significativa que preocupa a los pediatras de Reino Unido tras haber empezado a detectar casos relacionados durante la primera ola de la pandemia.

Según informa el diario británico The Guardian, hasta 100 menores a la semana están siendo hospitalizados en Reino Unido con esta enfermedad rara que puede surgir semanas después de haber pasado la Covid-19 y que precisa de cuidados intensivos.

¿Cuáles son las evidencias actuales?

Durante la primera ola de la pandemia, los profesionales sanitarios comenzaron a detectar lo que ahora se conoce como PIMS, aunque inicialmente se pensó que esta afección correspondía a la enfermedad de Kawasaki, que afecta principalmente a recién nacidos.

No obstante, el PIMS ha sido reconocido como un síndrome que aparece tras haber pasado la enfermedad y que afecta a uno de cada 5.000 niños, independientemente de si eran asintomáticos o no. En este sentido, como detalla el diario, el 75% de los pacientes afectados por el PIMS eran negros, asiáticos o pertenecientes a minorías étnicas. Un fenómeno que preocupa a los médicos ya que cuatro de cada cinco niños afectados estaban previamente en buen estado de salud.

"Estamos investigando para comprender por qué esta población se ve afectada. La genética puede jugar un papel importante. Pero nos preocupa que sea un reflejo de cómo se trata de una enfermedad de la pobreza, que afecta de manera desproporcionada a quienes no pueden evitar la exposición debido a su ocupación, hogares multigeneracionales y viviendas hacinadas", ha destacado la doctora Liz Whittaker, portavoz de PIMS para el Royal College of Pediatrics and Child Health.

¿Cuáles son los signos de alarma de este síndrome?

El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una afección rara y poco frecuente que afecta a menos del 0,5% de los menores que tienen o que han pasado la Covid-19. En este sentido, los pacientes afectados experimentan "síntomas muy similares a los de otras afecciones portencialmente mortales como la sepsis o la meningitis", destacan en el Royal College of Paediatrics and Child Health de Reino Unido.

Sin embargo, como destacan los médicos en este país, las cifras de casos son más elevadas que en los primeros meses de la pandemia. "Se cree que los hospitales han admitido hasta 100 jóvenes por semana durante la segunda ola, en comparación con 30 a la semana durante el mes de abril", detalla The Guardian.

Respecto a los síntomas, algunos de ellos pueden ser similares a los de otras afecciones como el síndrome del shock tóxico o la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, el PIMS puede afectar también a niños más mayores y a adolescentes. Así, el paciente afectado por este síndrome experimentará fiebre persistente durante varios días junto con otros síntomas como: sarpullidos, diarrea, dolor de estómago, vómitos o enrojecimiento de los ojos.

Por esta razón, los expertos advierten de que si la temperatura es elevada debe ser tratado rápidamente, sea cual sea la enfermedad. "A los médicos les preocupa que en algunos niños con PIMS la inflamación pueda afectar los vasos sanguíneos (vasculitis), en particular los que rodean el corazón. Si no se trata, la inflamación puede causar daño tisular, mal funcionamiento de órganos vitales o incluso la muerte", añaden desde el Royal College of Paediatrics and Child Health.