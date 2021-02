Salud defiende que ha actuado con "rapidez" en el portal de Bilbao en el que han fallecido 6 personas

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha defendido "la rapidez" con la que ha actuado Osakidetza al detectar un brote de covid-19 en un portal del barrio bilbaíno de Santutxu, en el que han fallecido seis personas y más de 30 se encuentran contagiadas. No obstante, ha apuntado que "no siempre se puede llegar a tiempo" y cree la cepa británica no ha sido la causante de la propagación del virus en esta comunidad de vecinos.