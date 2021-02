La reacción de Isabel Pantoja a los ataques de Kiko Rivera: "He llorado mucho, nunca me hubiera esperado eso"

Sigue la guerra abierta entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. El Dj se ha paseado por los platós de Mediaset arremetiendo contra su madre por lo que, considera, una auténtica traición que tiene que ver con la herencia de su padre, Paquirri, y que ha dado al traste con la excelente relación que tenían ambos hasta hace unos meses.

Uno de los últimos capítulos de la guerra entre madre e hijo fue el llamamiento que hizo Luis Rollán, amigo íntimo de ambos, en Viva la vida. El colaborador lanzó un contundente mensaje a la tonadillera que, si bien no ha tenido respuesta directa por su parte, sí que la ha habido de su entorno más cercano.

Así, Rollán contó en el programa de Emma García que se han puesto en contacto con él y que le dicen lo siguiente: "Me transmiten que 'ya he llorado demasiado, nunca me hubiese esperado esto de mi hijo' y, te leo textualmente, los temas legales y contra mi honor y que atenten contra especulaciones sobre mi patrimonio o mi supuesto dinero fuera ya han tomado la vía legal".

Además, el colaborador se mostró realmente triste porque considera que "la situación está peor que nunca".

"Las personas cercanas me dicen que hay un hermetismo con los que son amigos suyos de toda la vida", remató el periodista y amigo de la tonadillera cuando se refirió a ella.

Unas palabras que desataron el debate en plató y en el que Emma García, conductora del programa, dio su opinión, que no es otra que la Pantoja se debería haber puesto con contacto con Rollán después del mensaje que este le mandó, algo que no se produjo.