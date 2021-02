Belén Esteban anuncia demandas para "todo dios" si Campanario cumple su amenaza y reta: "Saco lo de mi teléfono"

Segundo capítulo de la guerra que estalló el sábado entre María José Campanario y Belén Esteban. Tras la carta escrita en Facebook por la actual mujer de Jesulín de Ubrique en la madrugada del sábado cuya destinataria era la ex del torero y madre de su hija Andrea, la de Paracuellos se despachó en Sábado Deluxe y, punto por punto, contestó a su archienemiga.

Un día después, volvió a hacer lo mismo, esta vez en Domingo Deluxe. Eso sí, la colaboradora quiso ir más allá y, aunque afirmó morderse la lengua, no quiso pasar la oportunidad para hablar de ciertas insinuaciones.

Así, respondió a lo que María José Campanario y un tal D.C. (presunto examante de Belén), que supuestamente amenazan con contar algo sobre la de Paracuellos: "Decid lo que estáis insinuando. Si queréis sacar mierda mía de hace 21 años, sacadla, porque yo sé lo que tú y el otro queréis. No voy a entrar en nada, pero como yo oiga lo que queréis contar, cojo el teléfono, demando a todo dios, a todo programa, productora y cadenas", afirmó rotunda mirando a cámara.

Además, la madrileña hizo alusión en varias ocasiones a la posibilidad de sacar una información que tiene en su teléfono móvil y con la que reta a la Campanario. "Lo de mi móvil solo lo sabemos tres personas: mi marido, mi hija y yo. Si veo que mueven ficha, lo tendré que hacer", amenazó.

"No lo voy a decir y vais a intentar sacarlo, pero no lo voy a decir, no digáis 'me he enterado', porque es imposible, solo lo sabe mi núcleo familiar: mi marido, mi hija y yo", amplió.