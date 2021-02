Tu horóscopo diario: lunes 8 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 8 de febrero de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo va a desarrollarse con algo de pereza o lentitud en esta jornada que por otra parte no va a traerte nada especial. No debes adelantar acontecimientos ni forzar ningún asunto, tómatelo todo con la mayor calma posible y poco a poco se resolverán.

Tauro

Has visto algo que no te ha convencido nada en una actitud de una persona con la que tienes que solventar un asunto laboral. Es mejor que vayas con toda la precaución posible, piensa más en ti y en lo que puedes hacer para enterarte de la verdad.

Géminis

Habrá momentos en esta jornada en la que te sentirás con pocas ganas de hacer nada, pero incluso si en este momento no tienes ninguna obligación, debes de buscarte una por higiene mental. La actividad, por poca que sea, te beneficia mentalmente.

Cáncer

Tras varios días de darle muchas vueltas, hoy llegas a la conclusión de que es necesario hablar con una persona con la que no te apetece hacerlo si quieres resolver un problema legal. Hazlo en terreno neutral, para que cierta clase de presión se aleje de ti.

Leo

No puedes obligar a nadie a pensar como tu piensas, Si explicas tus opiniones o creencias desde el respeto a los demás, serán mucho mejor aceptadas y conseguirás un mayor clima de armonía y libertad. Nadie está en posesión de la verdad totalmente.

Virgo

Todo lo que te propongas hoy estará bien aspectado, especialmente si se trata de vencer algún obstáculo material que no veías nada claro. Aprovecha el momento y lánzate a hacer esa petición que significa mejorar. Tienes bastantes posibilidades.

Libra

Hay algo muy personal, íntimo, que hoy te sale muy bien y eso te produce una sensación interior de paz y bienestar. Si tienes hijos, se soluciona algo que te producía angustia o mucha preocupación. Se alejan esas nubes que te estaban agobiando.

Escorpio

A veces lo que parece negativo, acaba siendo algo muy positivo para algunos. Si buscas la oportunidad, vas a encontrar una pequeña puerta abierta que te dará eso que andas buscando. Pon atención a cualquier clase de signo o invitación.

Sagitario

Hay cabos sueltos de un tema afectivo que debes de cerrar. Puede que se trate de algo que quieres decir a tu familia o a tu pareja y que no sabes cómo. Pero lo importante es que lo hagas con mucha calma. No te preocupes por la reacción.

Capricornio

No es un día para andar pensando en lo que haces o no, debes pasar a la acción cuanto antes y no esperar a que nadie venga a decírtelo. Es muy importante que hoy tomes la iniciativa. Eso demostrará a ciertas personas de lo que eres capaz.

Acuario

Puedes ayudar a alguien mucho a crecer si te lo propones. Comparte tus experiencias y enseña que cada uno debe seguir su camino, pero que lo que alguien te dice también te puede servir para mejorar. Hay que saber escuchar y comunicar.

Piscis

La concentración será algo muy valioso para ti si sabes aprovechar bien lo que significa. Debes conseguir ahora que tu mente no se distraiga en cualquier cosa, porque necesitas toda tu capacidad mental para salir adelante. Puedes hacerlo con confianza.