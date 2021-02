La Generalitat podría no publicar los resultados electorales el 14-F

Las elecciones catalanas del 14 de febrero serán particulares por muchos motivos, pero uno está por encima del resto: tendrán lugar en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, y en eso se escuda la Generalitat para avisar de que quizás los resultados no se publiquen la misma noche de las votaciones. Así lo expresó ayer el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, quien abrió esa posibilidad en el caso de que muchas personas no pudieran votar porque no se hubieran constituido sus mesas.

"Si son muchas personas, podría afectar el sentido del voto de las personas que van a votar el martes porque podrían hacer un voto mucho más táctico, con mucha más información que la que tenían sus conciudadanos el domingo", sostuvo en una entrevista con RAC1. Con “voto táctico” se refiere, según él mismo dijo, a que sin él se podría vislumbrar ya el resultado, al haber votado la mayoría de la gente.

Esta sería una decisión sin precedentes, y por tanto aún se desconoce la viabilidad de la misma. En todo caso, Peña López comentó que se trataría de no publicar los datos, pero que sí se recibirían todos los disponibles. "Hasta estamos planteando ni sumar los datos para que no pueda haber ninguna filtración", aclaró. Sobre cuándo se decidirá, esgrimió que habrá suficiente tiempo entre que se sabe qué mesas no se han podido conformar, a las diez de la mañana, hasta el cierre de los colegios electorales, fijado para los ocho de la tarde "Tendremos tiempo de sobra para parar la máquina y ver qué podemos hacer".

"Tendremos tiempo suficiente para, si creemos que el porcentaje es muy sensible, hablar con las candidaturas y las juntas electorales para ver qué decidimos", sentenció, en relación al porcentaje de mesas sin conformar.

La pandemia también conduce a la toma de una serie de medidas especiales. Ismael Peña-López desgranó que las personas llamadas a controlar las mesas electorales recibirán un SMS para que se hagan un test de antígenos entre el 9 y el 12 de febrero. Aun así, también se difundirá esta información por internet porque "es muy difícil tener la lista definitiva" de titulares y suplentes debido a las alegaciones que se están presentando.

Y para limitar el número de mesas que queden sin conformar, se podría "coger a suplentes que han quedado libres" para ponerlos en otras mesas cercanas. "Al que le toque en Martinet de Cerdanya (Lleida) y tenga que ir a Puigcerdà (Girona), tendrá que coger el coche y hacer 15 o 20 minutos", argumentó, y no descarta que cuerpos de seguridad o taxistas se ocupen de transportar a estas personas.