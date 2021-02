El duro testimonio de una enfermera de Málaga: "Elegir a qué paciente tratar pasa y más a menudo de lo que creemos"

El colapso en la atención a pacientes con coronavirus en los hospitales españoles ha llegado a puntos preocupantes que han puesto al límite a muchos profesionales sanitarios. Raquel Romo, enfermera de Urgencias del Hospital de Málaga, mostraba la semana pasada su agotamiento ante la situación en declaraciones a Antena 3. Sus palabras no tardaron en hacerse virales, hasta el punto de que la enfermera volvió a ser entrevistada en directo este fin de semana por Mónica Carrillo y Matías Prats en Antena 3 Noticias.

"Cuando no te toca, eso no existe... A mí me gustaría que las personas que dicen eso vinieran ahí dentro donde estoy yo, y vieran que se muere tu padre, se muere tu madre, se muere un hermano... Cuando ya no hay más sitios dices: '¿A este dónde lo pongo?'. Hay momentos en que hay que elegir quién vive, y eso es muy duro. Tened mucho cuidado, la familia es lo más bonito y la podemos perder en cualquier momento", dijo Romo a las puertas del hospital en el que trabaja.

Este sábado, la enfermera se ha mostrado "abrumada" por la repercusión de su testimonio, y ha vuelto a recordar que "el ciudadano se hace una idea real cuando lo padece, cuando le toca. Es cuando realmente se da cuenta de la gravedad de todo esto".

Según ha explicado Romo, cada vez es más habitual ver a familias enteras afectadas por la Covid. "En el momento en que cae un miembro de la familia, caen tres o cuatro, ya dependiendo de la gravedad, ingresan todos, o dos no, se tienen que cuidar entre ellos... Se desestructura la familia y eso es muy complicado", ha reconocido.

La sanitaria también se ha referido a otra situación que también les toca enfrentarse en pleno colapso hospitalario, como elegir qué pacientes tratar en función de su gravedad. "Esa situación se decide entre todo el equipo que atendemos a esas personas, pero sí, ocurre, y más a menudo de lo que creemos".

Pese a todo ello, Raquel Romo ha descartado abandonar su profesión: "Eso nunca. Yo soy enfermera, cuido a las personas, y desde primera hora lo he hecho, lo sigo haciendo y lo haré". Aunque ha habido malos momentos, la sanitaria también ha recordado la parte positiva, aquellas personas que superan la enfermedad y "luego te dan las gracias". Según Romo, "por eso merece la pena seguir todos los días".