Un extraño se cuela en casa de la actriz Suzanne Somers cuando estaba en directo en Facebook Live

La actriz estadounidense Suzanne Somers, que se hizo famosa en los 70 y los 80 por ser una de las protagonistas de la comedia Apartamento para tres, se llevó un susto de muerte esta semana cuando estaba emitiendo en directo desde Facebook Live.

La actriz, de 74 años, estaba filmando un vídeo tutorial de maquillaje cuando un hombre entró en la casa que ella y su esposo Alan Hamel comparten en la localidad de Palm Springs, California.

La actriz detuvo el video abruptamente y preguntó: "¿Hay alguien ahí? Acabo de escuchar a una persona". El hombre, que se mantuvo fuera de escena en el vídeo, se acercó y se presentó con calma. En el video, Suzanne y Alan lograron mantener la calma y preguntarle al hombre su nombre y averiguar qué quería.

El hombre decía que un amigo lo dejó allí y le dijo a Somers que estaba "aterrorizado". Cuando ella preguntó por qué, él respondió: "Ni siquiera estoy seguro. Había fantasmas siguiéndome".

La actriz se mantuvo relajada, pero aun así, le dijo que tendría que irse de su casa de inmediato. Suzanne dijo: "No deberías estar aquí, no te tengo miedo. No estoy acostumbrada a tener gente en mi propiedad". Luego, miró a la cámara con los ojos muy abiertos, mostrando que el incidente no fue planeado.

Suzanne Somers luego se volvió hacia el hombre y le dijo: "Estoy haciendo un programa ahora mismo, ¿puedes irte a casa?". La estrella de televisión luego le dio instrucciones sobre cómo salir de su casa.

Después de que el intruso se fuera, Suzanne les dijo a los espectadores: "Lo siento, estoy tan sorprendida como todos ustedes. Nunca tuve ningún intruso en mi propiedad. Actuó como si todo estuviera bien, y no estaba bien".

Somers dijo que al principio pensó que eran sus invitados a cenar. Más tarde agradeció a los fans por preguntarle si estaba bien. Somers publicó en su Facebook: "¡Todo claro y seguro! Gracias por vuestra preocupación. Que tengáis un gran fin de semana".