El extraño síntoma de coronavirus en un paciente: su piel se volvió amarilla "como la de Bart Simpson"

Una de las circunstancias más inquietantes del coronavirus es la gran cantidad de síntomas diferentes que puede llegar a desencadenar. Aunque los principales son tos, fiebre y cansancio general, algunos de los que han pasado la Covid-19 refieren otros signos que pueden llegar a ser tan extraños como el que afectó a un hombre de 69 años en Reino Unido: su piel se puso amarilla.

Tal y como recoge el Mirror, Lenny Jones, de 69 años, fuehospitalizado después de que su piel comenzara a tener ictericia y le faltara el aire.

Los médicos creen que él es una de las 12 personas en ese país que han tenido tales síntomas en relación con el coronavirus después de que dio positivo por el virus al momento de su admisión.

Los médicos terminaron haciéndole una transfusión de sangre para ayudarlo a recuperarse. Jones dijo: "Me desperté una mañana y pensé que había algo mal con el espejo de la habitación, porque estaba amarillo, tenía ictericia y, para decirlo claramente, me parecía a Bart Simpson".

Cuando fue admitido en el hospital el 17 de enero, dio positivo en la prueba PCR de Covid-19 y fue transferido a una sala exclusiva para pacientes del virus. "Cuando me trasladé a la sala de Covid-19, vi a toda la gente con oxígeno y fue aterrador", confesó Jones.

Lenny Jones dice que los médicos descubrieron que él era una de las únicas 12 personas en el país que sufría los síntomas inusuales después de un diagnóstico de Covid-19.

Entre las seis personas de la sala, este anciano era el único que no necesitaba ventilación, pero le dijeron que se le haría una transfusión de sangre para ayudarlo a recuperarse.

"Me sentí destrozado por estar allí, fue muy perturbador", dijo Lenny Jones. "No pude ver a mi esposa ni nada. Las únicas personas que venían eran cuando algún paciente moría, así que sabías que no ibas a lograrlo", añade.

Tras once noches, en las que presenció escenas que no olvidará ("Mi cama apuntaba hacia la recepción de la sala y pude ver a algunas de las enfermeras llorando cuando descubrieron que algún pacientes no sobrevivió durante la noche", recuerda), Lenny Jones salió de la sala en silla de ruedas y fue despedido con aplausos cuando salía del hospital para regresar a su casa, en la localidad de Connah's Quay.

"Yo era un hombre en forma de 69 años, ahora soy un desastre de 69 años. Pero estoy muy agradecido de estar aquí y quiero agradecer a todas las enfermeras y médicos, lo que están haciendo es extraordinario, hasta el personal de limpieza y hasta el médico, todos merecen una medalla", concluye.