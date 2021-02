Agreden a un cámara de Telemadrid en manifestación de apoyo a rapero Hasel

Un cámara de Telemadrid ha sido agredido este sábado por un desconocido mientras cubría una manifestación en Madrid de apoyo al rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, según el canal autonómico.

La manifestación, de unas 300 personas, se desarrollaba con normalidad hasta que algunos manifestantes comenzaron a corear el eslogan de "televisión, manipulación" y un individuo "ha golpeado al cámara de Telemadrid y le ha tirado la cámara al suelo, destrozándola y dañando la iluminación", ha informado Telemadrid en su página web.

El agresor, que no ha sido identificado, huyó a toda prisa del lugar y muchos de los testigos pidieron perdón al cámara "víctima de la brutal agresión", según el canal.

El rapero Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo Hasel, aseguró este jueves en Bruselas que no acudirá voluntariamente a prisión para cumplir con el plazo de diez días que le dio la Audiencia Nacional tras condenarle a nueve meses y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

"Yo no voy a presentarme voluntariamente porque, ante una sentencia tan injusta, lo consideraría una humillación. Ya es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión, así que tendrán que venir a secuestrarme allí donde me encuentre, que probablemente será en mi domicilio", dijo Hasel en una videoconferencia.

La detención no debe producirse antes del viernes de la semana que viene, 12 de febrero, según explicó el cantante, que desconoce en qué centro penitenciario ingresará. "Si me dispersan, la reivindicación más inmediata, aparte de la puesta en libertad, va a ser que se me trasladen al centro penitenciario de mi ciudad de Lleida".