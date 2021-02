Charo Vega cuenta, en 'Sábado Deluxe', el origen de su enemistad con Isabel Pantoja 

Charo Vega ofreció una divertida entrevista este sábado en el Deluxe. En ella, habló de Isabel y Agustín Pantoja, Lolita, Encarna Sánchez... o su posible participación en Supervivientes, algo que no descarta. Todo ello, tras anunciar que ella nació "siendo una señora mayor".

Aseguró que nunca se sintió una asistenta más de la tonadillera, sino una buena amiga. Ambas rompieron su relación precisamente porque Vega acudió al Deluxeen 2013. "Me dijo que no contara con ella, que era mi única amiga y que no me quieren ni mis hijos", recordó, afectada.

Sobre los conflictos de Isabel Pantoja con sus hijos, la entrevistada aseguró creer que debe haber algo más allá de la herencia para que Rivera empezara a destapar la historia. Además, tuvo un consejo para la cantante: que disfrute de sus nietos y les vea crecer.

Sin embargo, dijo que le gustaría volver a Isabel, a la de antes, porque ahora "le han lavado el cerebro" y que podría haber sido Agustín, el único que tiene cerca, tal y como apunta la mayoría de la gente: "Tiene coraje de todas las personas de este mundo, incluso de sí mismo", aseguró.

Además, dijo que ambos habían hecho comentarios negativos sobre ella, y que tanto Agustín como su madre tuvieron actitudes de desprecio con Isa Pantoja, haciendo especial énfasis en la noche en la que se llevaron a su madre a la cárcel, un momento en el que su hermano habría tenido gestos muy feos con una jovencísima Isa Pantoja, según la invitada de Sábado Deluxe.