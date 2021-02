La madre de Nacho Palau visita el 'Deluxe': "Mi hijo estaba sometido por Miguel Bosé"

Este sábado y tras las impactantes declaraciones de Belén Esteban, la madre de Nacho Palau se pasó por el Deluxe con el claro propósito de defender a su hijo "de las cosas que se habían dicho", tal y como explicó. Aunque no quiso hablar mal de Miguel Bosé, hizo un retrato bastante frívolo y egoísta del cantante.

Esto se vio reforzado por Jorge Javier Vázquez, que llegó a decir que era "deleznable" lo que los padres estaban haciendo con los pequeños al separarlos y que Bosé debería de asumir, por su nivel de vida, los gastos de los cuatro niños, pues no era aceptable que el día de mañana "dos sean ricos y los otros dos pobres".

Según la mujer, el origen del problema es que no había nada estipulado para cuando la pareja se separó. "No se había llegado a ningún acuerdo, no había nada escrito", recordó. Y dijo también que, estando en Panamá, Palau se cogió un piso a parte por la crisis con el cantante. Este, además, le tenía un sueldo asignado.

La madre comentó en varias ocasiones que Nacho se encontraba "anulado y sometido" por el artista y que no se enfrentaba a él, quien tomaba todas las decisiones. A día de hoy, no tiene contacto con él, aunque los niños hablan por Skype con sus hermanos.

A una de las mayores incógnitas sobre la expareja ni siquiera la propia Lola supo encontrarle respuesta: ¿Por qué mantenía la relación secreta? Lo que sí aseguró que ese no había sido nunca problema para Palau, quien era "muy discreto". En esa línea, contó que, a día de hoy, si Miguel le necesitara desde México, Palau no dudaría en acudir.

Sobre la separación de los niños, la valenciana recordó que un día les cogió y se los llevó sin más, "abandonando" a los menores con Palau y sin ningún tipo de manutención, un distanciamiento que la difunta Lucía Bosé "rechazaba por completo".