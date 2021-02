Belén Esteban responde a la carta de Mª José Campanario: "Llevo curada 10 años, lo que no se cura es tu maldad"

Esta madrugada, María José Campanario escribió una carta en Facebook cuya destinataria era Belén Esteban. ¿El motivo? Despacharse, a diestro y siniestro, sobre la que fuera pareja de su marido, Jesulín de Ubrique. La carta fue borrada poco después de su publicación, pero Socialité la mostró este sábado.

La respuesta por parte de la aludida ha tardado poco en llegar y Belén Esteban, mirando directamente a la cámara, ha contestado punto por punto a la Campanario. "Por mucho que te pese, yo no he sido un polvo de una noche. Nuestra primera hija fue una niña deseada con muchísimo amor, y es lo mejor que tengo en mi vida", comenzó.

En lo que respecta a los comentarios sobre sus adicciones, la colaboradora dijo: "Estoy curada desde hace 10 años, pero lo que no tiene cura es tu maldad. No tengo miedo a tus demandas. La única que ha estado condenada eres tú. No te equivoques, María José, estoy harta de tus amenazas y sé por dónde vas. La persona que lo tiene que saber es mi hija, y ya lo sabe todo, porque hay confianza y amor entre nosotras".

Esteban mostró especial rabia en lo que respecta a su marido, Miguel. "En el momento en el que sales en una revista y te haces personaje publico, puedes hablar, y yo también. A Miguel no le he visto en una exclusiva ni el día de su boda, así que a él ni e nombres. Yo te puedo nombrar a ti, a tu padre y a tu hermano".

La madrileña también tuvo unas palabras para el padre de su hija Andrea, Jesulín de Ubrique: "Estoy dedicada a mi familia, el que no lo está es él. A la niña ni la nombréis, porque no tenéis ni puta idea de cómo es. No sabéis quién es su novio ni dónde estudia, que parece que estamos en Groenlandia. Ella no os echa de menos, y cuando llegue a casa me va a regañar, pero está harta. En vez de Jesulín de Ubrique vas a ser JesulínCalzonazos... que tienes tres hijos, no dos", concluyó.