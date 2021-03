ENTREVISTA | Cristina Fallarás: "Cuento mujeres porque los números son más reveladores que cualquier teoría"

Un Jesús revolucionario. Una María Magdalena rica y con contactos, imprescindible para el triunfo del nazareno. Un evangelio sin milagros ni épica, pero con un claro acento femenino. La creadora de esta novela está convencida de que todo es una cuestión de "mirada" y que en la historia de Jesús de Nazaret "había mujeres y no todas eran prostitutas". Hablamos de El evangelio según María Magdalena (Ediciones B, 2021), de la periodista Cristina Fallarás (Zaragoza, 1968).

Existe una corriente literaria de reescribir los mitos de Homero desde el punto de vista de las mujeres. Si aceptamos que tanto los mitos clásicos como la Biblia son relatos fundacionales de la cultura occidental, ¿hay que reescribirlos por justicia? Se trata de reescribir un relato fundacional en el que había mujeres y no eran todas prostitutas. Cuando Cristo dice "id por los caminos que os darán cobijo y alimento", quienes les daban alimentos y cobijo eran las mujeres. Luego nos han contado una historia donde solo salen hombres. Hay un capítulo donde arranco con la Genealogía de Jesús, como arranca el evangelio de Mateo: "Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob..." y hago decir a María: cuántos engendran y qué pocos paren. Además solo engendran hombres. Esa enumeración es el mejor retrato que hay de la Biblia. ¿Por qué no hay mujeres? ¿Y las que hay son pecadoras o prostitutas? Pero esta novela no es estrictamente feminista, lo que hace es introducir mujeres en un relato donde no constaban.

Según leemos en la novela, los milagros del evangelio eran, en el fondo, tener a mujeres preparadas detrás... La gracia de este evangelio no es que sean hombres o mujeres, es que miran de otra manera. No cuento nada que no hayan contado Marcos, Mateo, Juan o Lucas. Simplemente, si le quitas la épica que busca la muerte, te queda una aventura estupenda, una aventura que mira al futuro en forma de mentira.

En el fondo, los tres años importantes de la vida de Jesús no fueron más que una campaña política

En los 60 había una película sobre la vida de Jesús llamada La historia más grande jamás contada… Me acuerdo de ella, me acuerdo hasta de Ben-Hur. Podría ser que yo lo haya convertido en la historia más pequeña jamás contada. La más grande tiene mucho que ver con los milagros y en cómo miraban. Yo cojo el evangelio, el de Marcos en este caso, y lo narro tal cual, pero quitándole la épica. No creemos que nadie pueda multiplicar panes y peces o curar a alguien solo con tocarlo; sin embargo sabemos por los rollos del Mar Muerto que María Magdalena era rica y sabía escribir, así que ella lo podía contar mucho mejor que nadie. Ella estuvo siempre a su lado. En el fondo, los tres años importantes de Jesús no fueron más que una campaña política.

¿Como la actual? A mí me suena más a las revoluciones, a un tipo de revolución que ya no existe. Era un ser mesiánico que buscaba inmolarse. Pero era política pura y dura. Toda su campaña fue política y revolucionaria. Todo el tiempo estaba enfrentándose al poder. Y cuando metes el dedo en el ojo al poder una y otra vez, hoy acabas en la cárcel y, en aquella época, te mataban. Se ve incluso en los evangelios canónicos donde Jesús relata su animadversión por los ricos y su defensa de la vida común y en contra la propiedad privada que hoy serían inaceptables.

Una de las palabras que más se lee en la novela es “idiotas”... Sí, es la palabra que más repite. Referida a quienes prefieren la muerte a la vida, y a María y Salomé como mujeres embelesadas con la idea de un mesías.

Enfrenta los dos retratos de las dos mujeres más importantes de la vida de Jesús, María su madre y la Magdalena… En la novela, Magdalena ya es mayor y tras leer las cartas de Pablo de Tarso pretende contar la verdad y su papel. En ningún sitio se dice que ella fuera una prostituta, eso se lo inventa la Iglesia en el siglo V. Las dos Marías se mantendrán siempre junto al Nazareno, pero de una manera diferente. María tenía que ser sumisa por narices: no deja de ser una niña maltratada, la casan virgen lo que quiere decir que es una niña.

Hay en la novela un interés bastante explícito por contar el contexto histórico de la vida de Jesús, Roma, las luchas entre los judíos, algo que la historia religiosa suele eclipsar… La historia religiosa ha disminuido la importancia del contexto a lo bestia. Fíjate en Pilatos, al que ponen lavándose las manos y eso no puede ser cierto. Lees a Flavio Josefo y Pilatos era sanguinario, los mataba a millares en cuanto había un conato. Al escribir los evangelios, a los autores les interesa que el cristianismo se extienda por el imperio romano, como así sucedió, y lo consiguen poniendo muy mal a los judíos y asegurando que los romanos intervinieron poco. ¿Qué lograron con eso? Occidentalizar una religión que tendía más hacia lo oriental. Los textos apócrifos, como el de María Magdalena, se basan en el gnosticismo y se extienden hacia Oriente; hacia Occidente se extiende lo que entendemos por catolicismo, sobre todo liderado por Pablo de Tarso que lo universaliza y le dota de la construcción brutalmente machista que tiene. San Agustín y Santo Tomás retoman ese punto de vista de la mujer como algo imperfecto.

La reescritura de Cristo y de la Magdalena pasaba siempre con que ella tenga relaciones sexuales con él, tradición que recoge por ejemplo El código Da Vinci.

Cuando se estrenó La última tentación de Cristo, de Scorsese, hubo protestas desde algunos sectores. Usted es muy combativa, ¿espera también que haya mucha reacción y polémica con esta novela? Mi novela no tiene mucho espacio para la polémica. La reescritura de Cristo y de la Magdalena pasaba siempre con que ella tenga relaciones sexuales con él, tradición que recoge por ejemplo El código Da Vinci. Y es una tradición radicalmente machista también. Para dar protagonismo a una mujer necesitan hacerla amante o madre, y es una idiotez. Pero incluso para los cristianos, porque la Magdalena tiene mucha importancia, ¡si ella fue a la primera que se le aparece Jesús tras resucitar!

Ha cultivado la novela negra, la novela postapocalíptica, esta se podría considerar, en cierta manera, histórica y siempre manteniendo sus temas… Las guerras culturales, ¿hay que pelarlos en los formatos más populares? Sí, probablemente. Confío en que la gente es más culta y lee más cosas que eso, pero claro hay que estar ahí. Y sin embargo, eso no debe significar que haya que bajar el listón de lo literario. Yo he buscado la belleza, cuido las palabras, es otro valor de esta novela.

A ningún católico, incluso a los más duros, les ha escandalizado o molestado.

¿Y La provocación también es un valor de esta novela? No lo creo. Algún político de derechas que me ha leído me ha escrito y me ha dicho que pensaba que se iba a ofender o faltar al respeto y sin embargo no ha pasado. Eso esperan de mí. O mis padres que son profundamente católicos. A ningún católico, incluso a los más duros, les ha escandalizado o molestado. El respeto con el que trato los textos sagrados es necesario. Trato con respeto al Nazareno y a María Magdalena. Yo vengo de allí.

¿Por formación? Primero porque todos venimos de ahí en esta sociedad. Y segundo, porque tuve una formación religiosa severa. A veces me preguntan si me molestó ir a un colegio de monjas y yo digo: pues no, me considero una mujer culta, algo habrán tenido que ver.

Machismo en el mundo literario y periodístico

¿El mundo literario es machista? Profundamente machista. Abre la Wikipedia y busca los Premios Nacionalista de Literatura, de Ensayo, de Poesía… y cuenta mujeres. Hay un artículo mío Los Premios Macho donde están contados. Hace poco se publicó un artículo donde se contaba que el 80% de los que toman decisiones en el mundo editorial son hombres, y eso influye.

CRISTINA FALLARÁS (Zaragoza, 1968). Es escritora y periodista, conocida por su defensa de los derechos de la mujer y su activismo a favor de la Memoria Histórica. Ha trabajado en numerosos medios de comunicación. En este momento, ejerce de analista política en las cadenas de televisión Telecinco, Cuatro, TVE, Telemadrid y TV3 y en el diario Público. Ha publicado los libros Rupturas (2003), No acaba la noche (2006), Así murió el poeta Guadalupe (2009), Ahora contamos nosotras (2009), Las niñas perdidas (2011), Últimos días en el Puesto del Este (2011), A la puta calle (2012), Honrarás a tu padre y a tu madre (2018) y Posibilidad de un nido (2020). En 2011 fue galardonada con el Premio Ciudad de Barbastro de Novela Breve y en 2012 se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Hammett de novela negra.

Pero los puestos de editoras están mayoritariamente ocupados por mujeres… Sí, pero lo importante es la propiedad. El mundo editorial, como el de los medios, es machista.

Los estudios y barómetros dicen que en España hay muchas más lectoras… Va cambiando. Lo de que la mayoría son lectoras es algo muy reciente. A medida que se han ido consiguiendo la libertad y el poder económico de las mujeres eso ha ido cambiando. ¿Sigue siendo machista? Sí. ¿Está cambiando? También, y a lo bestia. Está cambiando porque la mayoría de las mujeres son lectoras y porque las mujeres están sacando las mejores notas y plazas en judicatura, en medicina, etc. Lo que pasa es que esto no se refleja, de momento, en la judicatura o el poder judicial.

¿Y el mundo televisivo también es machista? Y el de los periódicos. En todas las redacciones hay mujeres, pero en algunas secciones de opinión solo escriben hombres. En muchas tertulias, incluso en cadenas que no son derechas, en una, dos o tres horas se escucha a una mujer entre veinte hombres. Y te lo digo porque lo he contado, yo hago una cosa: cuento mujeres. Lo hago porque los números son mucho más reveladores que cualquier teoría.

¿Cómo valoras al actual Gobierno en esta materia, con el primer Ministerio de Igualdad? Es maravilloso. Extraordinario porque todo lo indicaba lo contrario. De la misma manera que me parece maravilloso que hayan exhumado a Franco, que se haya cuestionado la figura del rey, que se haya expropiado el pazo a los Franco… Me parece estupendo, y no soy afiliada ni militante del PSOE o Podemos.