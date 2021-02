Iker Jiménez, criticado por denunciar "xenofobia y racismo" contra los youtubers que se van a Andorra

El periodista Iker Jiménez ha sido objeto de las críticas en las redes sociales a raíz de su último programa Milenio Live, emitido este viernes en su canal de Youtube. El tema no estaba exento de polémica: "Youtubers: el debate definitivo", reza el título del vídeo.

La marcha de El Rubius a Andorra ha servido a Jiménez para ahondar en este asunto, y para ello invitó a varios youtubers al debate: Wall Street Wolverine, Gata de Schrödinger, Roma Gallardo y Jordi Wild.

Sin embargo, en un momento de la conversación, Iker Jiménez ha realizado una reflexión que ha sido duramente criticada en las redes sociales.

"Aquí está pasando algo que no puede ser una cuestión solo de impuestos. Aquí hay de fondo algo más. Y yo me preguntaba, y esto va a tener polémica, ¿esto no es xenofobia y racismo contra el youtuber? ¿Por qué un colectivo tiene que ser estigmatizado de esta manera? Habrá quien nos guste más, quien nos guste menos, pero lo que yo he oído, muy pocas veces lo he oído en la prensa española", ha manifestado el periodista.

Iker Jiménez, pereodesta de envestegación pic.twitter.com/xhUu0ic26M — Jules (@CensoredJules) February 6, 2021

Tal y como el propio Jiménez preveía en su reflexión, el comentario ha encendido de nuevo la polémica en la red, donde tanto él como los youtubers invitados han sido objeto de críticas. Sobre esto se ha pronunciado posteriormente el periodista en Twitter.

"Anda 'Gata de Schrödinger' un poco preocupada por los haters que no le perdonan la libertad de ir a un debate. La libertad la imponen ellos, claro. Son los mismos que defienden a la mujer pero no se cortan en insultar como el atajo de cobardes que son. Todo sea por la causa", se ha defendido Iker Jiménez.

En un segundo tuit, el periodista ha confesado que "jamás" se ha "sentido afectado por lo que digan. Y menos algunos con el dogma grabado en la neurona. Invito a quien quiera sobrevivir en este mundo a que sea libre, independiente y jamás tenga temor. La red no es dueña de nadie. Uno es dueño de la red si quiere. ¡Ánimo y libertad!", ha concluido.