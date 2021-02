Generalitat almacena los residuos sanitarios en Feria València e IFA Alicante tras su "incremento exponencial"

El plan consiste en el almacenamiento de los residuos en Feria Valencia e IFA Alicante "de forma puntual" y el acuerdo con varias cementeras (que se cerrará a principios de la semana que viene) para que, previo su tratamiento, los usen como combustible. "Todo ello, con todas las garantías sanitarias y medioambientales", ha explicado la administración valenciana en un comunicado.

Además, se están realizando gestiones para la ampliación y autorización de nuevas instalaciones de esterilización y tratamiento de residuos sanitarios.

En el diseño del plan de choque han colaborado diferentes departamentos de la Generalitat. Tanto Sanidad, como Transición Ecológica, Hacienda y Presidencia llevan semanas trabajando para la puesta en marcha de esta solución.

PPROTOCOLO

En concreto, se ha acordado el almacenamiento temporal centralizado y aislado en semirremolques "adecuados" en Feria Valencia e IFA Alicante "con todas las garantías medioambientales". El objetivo es "permitir un servicio de retirada diario y planificado de los residuos de los hospitales del área metropolitana de València -especialmente al Clínico, que apenas tiene espacio de almacenamiento-, y a los centros sanitarios de la provincia de Alicante (en el caso de IFA)", ha detallado.

De este modo, el espacio ferial sirve como "breve estancia temporal" y permite que, de acuerdo con la normativa vigente, que transcurra el plazo de 72 horas para que los residuos dejen de considerarse de riesgo.

La Generalitat ha asegurado que estas instalaciones reúnen todas las condiciones técnicas necesarias previstas en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, así como las Instrucciones del Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la gestión de residuos COVID-19 y las Directrices para la aplicación de la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esta normativa establece que los almacenamientos deben realizarse en naves cerradas y vigiladas, además de contar con medidas de protección contra incendios. Aspecto que cumplen las instalaciones seleccionadas y que no pueden garantizar otro tipo de equipamientos provisionales.

En el caso de Feria València, este almacenamiento estará situado en pabellones distintos a los espacios en los que se encuentran las reservas de material sanitario de la Generalitat. Está "totalmente aislado" en semirremolques refrigerados, ha idnicado la administración.

La segunta parte del plan de choque establece el triturado y procesado de materiales no peligrosos para su uso en procesos industriales. Así, la Generalitat está ultimando un acuerdo con varias cementeras que se cerrará a principios de la próxima semana para que, "como sucede en otras comunidades autónomas", se usen los residuos una vez triturados y procesados como combustibles sólidos recuperados (CSR) no peligrosos, de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, así como el resto de normativa de los diferentes Estados de Alarma de esta pandemia. Se trata de material biomásico y plástico no peligroso.

En tercer lugar, se procede a la ampliación y autorización de nuevas instalaciones de esterilización y tratamiento. En concreto, una en Bunyol (Valencia) de iniciativa privada que lleva ya unos meses en tramitación técnica, tras los correspondientes informes favorables ya emitidos.

Igualmente,, se amplía la capacidad de esterilización de la planta de tratamiento de residuos sanitarios de La Vall d'Uixó (Castellón). Los técnicos de los diferentes departamentos de la Generalitat están realizando los trámites necesarios para activar esta medida.

Con estas medidas la Comunitat Valenciana "se prepara para poder asumir los residuos de esta tipología actuales y de los próximos meses, tanto por la pandemia como por el plan de vacunación", ha explicado la Generalitat.