Una divulgadora científica aclara por qué los presentadores de televisión no llevan mascarilla

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus y se extendió la obligatoriedad del uso de la mascarilla en casi todos los ámbitos —salvo en los hogares—, hubo un ámbito que se ha mantenido al margen de este debate: la televisión. En los programas de tertulias, debates o informativos, que se realizan en un espacio cerrado como un plató, los presentadores e invitados destacan por no llevar puesta la mascarilla ante las cámaras, un contraste que se aprecia más todavía cuando contactan con reporteros que se encuentran en exteriores, que sí la llevan. El programa La Hora de La 1 ha reconocido que esta es una de las cuestiones que más les llegan de sus espectadores, y ha buscado respuestas al respecto.

"No llevarla no es del todo compatible con el mundo de la tele", ha asegurado la presentadora, Mónica López, que acto seguido se ha cubierto la cara con las manos, simulando el área que taparía una mascarilla. "Entender así es mucho más difícil", ha defendido López.

En este sentido, el programa ha contactado con la química y divulgadora científica Deborah García Bello, conocida en las redes sociales como Deborah Ciencia, que ha explicado qué dice la normativa al respecto y qué medidas preventivas se toman en los platós de televisión.

Según la experta, la normativa exime a algunas actividades profesionales del uso de la mascarilla porque son incompatibles. "Pensemos, por ejemplo, en actores, que siguen haciendo películas y series, o músicos. Un músico que toca un instrumento de viento no puede usar mascarilla, y en televisión tampoco", ha indicado Deborah Ciencia.

¿Alguna vez te has preguntado por qué en el plató no se lleva mascarilla?



Nuestra compañera @deborahciencia de explica los detalles en #LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQApic.twitter.com/S5MJPrzm3U — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 5, 2021

La divulgadora ha apuntado además que "estar sin mascarilla no es ningún privilegio, al final hay ese riesgo que tenemos que paliar con otras medidas complementarias".

A la hora de aclarar por qué los presentadores no llevan mascarilla, Deborah Ciencia se ha referido al gesto de Mónica López de taparse la boca con la mano. "Si yo me tapo la boca pierdo la mitad de la comunicación no verbal. Es una cosa que además ocurre en otras profesiones. Yo soy también profesora, y cuando das clase con mascarilla es todo un reto", sostiene.

El uso de mascarilla en plató también perjudicaría la comunicación hacia algunos colectivos, como las personas sordas o con dificultades auditivas, "que se apoyan en la lectura de labios".

Medidas preventivas en plató

Deborah Ciencia también se ha referido a las medidas que se toman en televisión para paliar la ausencia de la mascarilla. "Algo que no se ve desde casa es que los platós de televisión son muy grandes. Esos techos son de 10 metros, son espacios muy grandes", ha señalado la divulgadora.

En este punto, ha indicado además que se puede comparar con estar en un exterior gracias a un medidor de CO2. "No he visto ningún plató que supere los 500 o 600 ppm de CO2, esto quiere decir que está muy bien ventilado, que es prácticamente igual que trabajar en un exterior".

Además, ha proseguido la divulgadora científica, "la vía de contagio principal es a través de los aerosoles y si mides el CO2 y es tan bajo quiere decir que no hay concentración de aerosoles", ha aclarado.

Asimismo, Deborah ha resaltado la distancia que tienen presentadores e invitados en el plató es de al menos dos metros entre ellos, pero que no se aprecia en cámara. "Desde casa parece que estáis mucho más cerca de lo que estáis", ha explicado.