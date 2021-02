El PP pide el cese inmediato de Noemí Santana por su "inhumana y desastrosa" gestión de la dependencia

Según Australia Navarro, "el PSOE y Podemos han terminado de hundir la gestión de la dependencia en Canarias en el último año. Estamos a la cola de la cola en todos los parámetros nacionales. Es terrible que en diez meses hayan muerto más de 4.500 canarios esperando por la tramitación de su expediente de dependencia sin recibir ni siquiera una carta de respuesta de su Gobierno. Esto no puede permitirse ni un día más. Es una absoluta inmoralidad".

"No son números, son personas. Hablamos de nuestros mayores, de gente que necesita la ayuda de otros para comer, para asearse o para vestirse cada mañana. Nuestros dependientes no se merecen este trato indigno por parte del Gobierno; no se merecen el silencio por respuesta después de toda una vida luchando por los suyos", enfatizó la también líder de los populares canarios.

En opinión de Navarro, "el presidente Torres debería pedir disculpas públicamente y cesar de forma inmediata a la consejera de Derechos Sociales porque el fracaso de su gestión solo causa dolor y sufrimiento a miles de familias, pero está claro que no lo hará,porque necesita el apoyo de Podemos para continuar en el Gobierno".

DATOS "INASUMIBLES".

La presidenta del PP de Canarias calificó de "inasumibles" los datos avanzados esta semana por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que advierten del hundimiento de la gestión del sistema de dependencia en las islas.

Según declaraciones del presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez Navarro, "todos los indicadores son negativos en Canarias, hay menos beneficiarios, menos prestaciones concedidas y menos resoluciones de grado, en cifras netas se han concedido 120 prestaciones menos en el último mes, uno de los peores datos históricos".

Australia Navarro recordó que el Partido Popular "ya advirtió de este desastre en la tramitación de la Ley de Presupuestos de Canarias, y ya entonces denunciamos que era absolutamente insuficiente el incremento de solo 300.000 euros en la partida destinada a ayudas directas en el Programa de Atención a la Dependencia".

Insiste en que, según los datos oficiales del Imserso, al finalizar el año 2020 había más de 24.000 canarios en lista de espera para recibir la asistencia a la que tienen derecho. El tiempo medio de espera se prolonga más allá de los dos años y medio, más de doble de tiempo de la media nacional.

VACUNACIÓN

Según Navarro, el retraso en el reconocimiento del grado de dependencia tiene además un efecto perverso en el Plan de Vacunación de la covid-19, al excluirse del siguiente grupo de vacunación a los más de 4.800 grandes dependientes (Grado III) que todavía no cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Consejería de Derechos Sociales.

En este sentido, la portavoz de los populares exigió al presidente Torres que dé las órdenes necesarias a la Consejería de Sanidad para que ninguno de estos grandes dependientes quede excluido del siguiente grupo de vacunación, y para que se vacune al mismo tiempo a los cuidadores no profesionales que los atienden a diario.