Belén dedica su actuación en 'Got Talent' a las personas con familiares desaparecidos

Este viernes, Telecinco emitió Got Talent. En el programa, una de las actuaciones más emotivas fue la de Belén Elvira, una canaria que habló en nombre de Quién sabe dónde, una asociación de familiares con personas desaparecidas. Por ese motivo, mientras cantaba, se proyectaron el la pantalla del fondo fotografías de esos desaparecidos.

Los propios familiares acompañaron a Belén. Su interpretación emocionó al público y al jurado al completo, y Risto Mejide comentó que le llevó a reflexionar sobre la causa, además de asegurar que se trataba de "una grandísima actuación". Además de los familiares, Belén fue acompañada de su madre. Y es que, ambas habían perdido a su hermano, que desapareció con 13 años sin dejar rastro.

Hoy damos voz a las personas con familiares desaparecidos #GotTalent4https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/N87x4FCwDY — Got Talent España (@GotTalentES) February 5, 2021

"Mi hermano, Alberto Pérez Elvira, desapareció hace 47 años. Para mí, mi hermano es como un héroe. Es como esa persona inalcanzable, a la que todo el mundo buscaba, por la que mi madre estaba siempre ausente", contó. La mujer cantó el aria de Maddalena, de la ópera Andrea Chénier. Cuando salgo al escenario, pienso que puede estar viéndolo. ¿Y si está vivo?".

Otros familiares aportaron sus testimonios: "Es tener una herida abierta que nunca se cura y a veces es muy difícil de llevar". Otro de los acompañantes dijo que, mientras no haya evidencias de muerte, hay esperanza de vida. Todos ellos fueron acompañados por el periodista Paco Lobatón.

"Cuando una persona desaparece, no lo hacen sus derechos. Seguiremos alzando la voz y pidiendo que sea escuchada por la sociedad española", dijo Lobatón. Dani Martínez manifestó que, al contrario que la gente que canta lírico le asombra, y apoyó que se use Got Talent para este tipo de causas.

Belén nos ha regalado una actuación memorable. No podemos olvidar en ningún momento a todas aquellas personas que han desaparecido y cuyo paradero aún se desconoce #GotTalent4https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/dIuAfCbUSg — Got Talent España (@GotTalentES) February 5, 2021

"Muchas veces, hay desapariciones que se hacen muy mediáticas y todos estamos pendientes de ellas, pero hay muchas familias y desaparecidos que olvidamos y no hay que hacerlo", dijo Martínez antes de que Belén hiciera pleno de síes.