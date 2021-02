Coronavirus.- El segon cap de setmana de tancament de grans ciutats comença amb menys retencions

Segons el primer balanç de Delegació de Govern, la Policia Nacional ha ampliat els seus controls a carreteres secundàries d'accés a grans ciutats després de detectar un increment de la circulació de vehicles. En tot cas, es manté el dispositiu de la setmana passada.

La Policia centra la seua vigilància en les grans ciutats, mentre que els agents de la Guàrdia Civil reforcen els controls en els municipis, prestant especial atenció en llocs de zones rurals o asilades en els quals es puguen celebrar festes il·legals, a més de controlar el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana.

Durant tot el cap de setmana, més de 10.000 efectius de les forces i cossos estan en alerta per a garantir el compliment de les mesures i reforçar controls en el cas que siga necessari. Es tornen a desplegar dos helicòpters de Guàrdia Civil i Policia, així com drons per a inspeccionar la costa.

Aquest divendres, la delegada de Govern, Gloria Calero, ha traslladat que la Guàrdia Civil i la Policia seguiran col·laborant amb la Generalitat i les policies locals dels municipis de més de 50.000 habitants per a assegurar el compliment del tancament. En la reunió de coordinació també han participat les tres subdelegacions, l'Agència de Seguretat i Emergències, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la consellera d'Interior, Gabriela Bravo.

Paral·lelament, la unitat de Policia adscrita a la Generalitat intensifica els controls en carreteres i estacions de Metrovalencia i TRAM d'Alacant, a més de seguir amb les inspeccions de control d'aforament i tancament de locals i àrees comercials, segons el 112.

ELECCIONS EQUATORIANES

L'únic canvi en els dispositius previstos per a aquest cap de setmana es produeix arran de la celebració de les eleccions legislatives a l'Equador aquest diumenge, 7 de febrer. Estan convocades per a tot ciutadà equatorià dins i fora del país, per la qual cosa els consolats han establit un protocol d'actuació.

Davant aquests comicis, el dispositiu policial vigilarà el correcte desenvolupament de la jornada en els dos col·legis electorals previstos a la Comunitat Valenciana: la Universitat d'Alacant i Fira València. La ciutadania equatoriana es podrà desplaçar sempre que facilite en els controls la documentació que acredita el seu dret a vot.