El Parque Central ganará 4.000 metros en 8 meses al acabar la zona pendiente

La sociedad pública mixta València Parque Central, conformada por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central, ha retomado las obras de urbanización pendientes de ejecutar de la primera fase del Parque Central, en concreto en la zona Russafa-Malilla y Doctor Domagk, junto a la avenida Peris y Valero, a la altura del paso elevado.

Se trata de una parcela de 4.000 metros cuadrados de superficie en su día ocupada por las instalaciones de un concesionario de automóviles que tuvo que ser desalojado por la vía judicial, lo que impidió que construir al mismo tiempo que el resto la parte de jardín prevista en la misma. El solar, a su vez, está distribuido en dos partes: una de 1.400 metros cuadrados que afecta a instalaciones del parque y otra de 2.500 metros que se convertirá en viales de la urbanización de las parcelas edificables. Los trabajos se reiniciaron este pasado viernes con la adecuación del acceso para camiones, la revisión del vallado y desbroces, apuntaron desde la sociedad pública.

Según apuntan desde València Parque Central, se licitaron de nuevo y comenzaron en junio del año pasado, pero tuvieron que suspenderse temporalmente. El motivo: las pruebas de laboratorio de control de calidad, que habitualmente se realizan durante la ejecución de las obras, calificaron como "no peligrosos" en lugar de "inertes" los residuos procedentes de la excavación y movimiento de tierras.

Parcela de la ampliación del Parque Central, junto a la avenida Peris y Valero. VALENCIA PARQUE CENTRAL

Esta circunstancia supone que esos residuos deben trasladarse a un vertedero, especializado en residuos "no peligrosos", en lugar de a un vertedero de "inertes", como contemplaba el proyecto licitado, explican desde la sociedad. "No se trataba de un problema de contaminación, si no del tipo de vertedero donde debían trasladarse", puntualizan.

Tras la suspensión de las obras el pasado 28 de julio, un mes después de ponerse en marcha, la dirección facultativa de las mismas y el servicio de apoyo técnico de la Sociedad Valencia Parque Central realizaron estudios y pruebas (catas y ensayos de caracterización del terreno, pruebas de carga y análisis de la gestión de las tierras) para elaborar una propuesta técnica y económica que determinara la cantidad a retirar, el vertedero especializado y el impacto económico en el contrato, conforme con la Ley de Contratos del Sector Público.

La búsqueda de la solución se ha centrado en reducir la cantidad y reciclar al máximo los productos de las excavaciones en la propia obra. Es decir, no solo se ha guiado por criterios económicos, sino también por los medioambientales.

Primeros trabajos en la zona el pasado viernes. VALENCIA PARQUE CENTRAL

La propuesta técnica y económica debía ser aprobada por el órgano de contratación de la sociedad mixta. Una vez validada, se ha levantado la suspensión temporal de las obras que tienen un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 1.483.357,86 euros.

Entre las actuaciones del parque pendientes destacan, en el entorno colindante a la avenida Peris y Valero: la ampliación del muelle 4, la finalización del muro verde, la construcción del arenero - un juego infantil- y la continuidad del canal y fuente del acceso por la calle Doctor Domagk. Además de la ejecución de viales también, se completarán las instalaciones eléctricas del centro de reparto de requerido por Iberdrola.

Los trabajos en la zona se reanudaron este pasado viernes con la adecuación del acceso para camiones, la revisión del vallado y los desbroces de la parcela, detallaron fuentes de Valencia Parque Central.