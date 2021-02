L’Ajuntament de València acorda amb Educació la construcció d’un nou institut a Natzaret

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha informat que l’Ajuntament cedirà una parcel·la de 22.000 metres quadrats entre els carrers d’Adolfo d’Azcárraga i les Barraques del Figuero, “una xicoteta part” a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) per a tallers provisionals durant cinc anys, i “la immensa majoria” a la Conselleria d’Educació per a la construcció del futur centre de Formació Professional, Batxillerat i Formació per a Persones Adultes de Natzaret a través del Pla Edificant.

El primer edil ha recordat que l’equipament educatiu és “una demanda veïnal des de fa anys i forma part de l’estratègia integral de Natzaret”. Una vegada inclòs aquest projecte en el Pla Edificant, realitzada la delegació de competències i transferits els recursos econòmics, el consistori assumirà la redacció i construcció del futur centre.

Segons ha explicat Ribó, en la reunió mantinguda aquest divendres entre el consistori, la Conselleria d’Educació i Ferrocarrils de la Generalitat s’ha tractat el present i futur d’un solar de 22.000 metres quadrats localitzat entre els carrers d’Adolfo de Azcárraga i de les Barraques del Figuero.

La Junta de Govern Local té previst aprovar la setmana que ve la cessió temporal “d’una part molt xicoteta d’eixa parcel·la” (1.920 metres quadrats) a Ferrocarrils de la Generalitat per un termini no superior a cinc anys per a tallers provisionals de la línia 10 de Metrovalencia. La resta es destinarà al futur institut de Formació Professional, Batxillerat i centre de formació per a persones adultes de Natzaret.

Per a l’alcalde “és un pas molt important per a aquest barri, és un pas que s’havia aprovat en l’estratègia integral participativa i és un pas que s’afegeix al fet que s’avança en el Parc de Desembocadura”.

El primer edil ha recordat que aquesta infraestructura educativa és una reivindicació històrica de l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret i ha remarcat que està contemplada en l’estratègia participativa del barri.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha subratllat “que es queden tranquils els veïns i veïnes, perquè la cessió per a l’ús de FGV d’una part molt xicoteta de la parcel·la no impediria la construcció del que serà el futur centre educatiu”. Així mateix, l’edil ha assenyalat que s’atén el veïnat a través de la incorporació del futur equipament al Pla Edificant, “un instrument molt útil per solventar d’una manera més eficient la construcció i la millora de les infraestructures educatives, ja que permet aquest treball conjunt i de manera molt coordinada entre les dues administracions per tal d’alleugerir tràmits i terminis”.

Notario ha detallat que “una vegada inclòs aquest projecte en el Pla Edificant, realitzada la delegació de competències i transferits els recursos econòmics, des de l’Ajuntament assumirem la redacció i construcció del projecte del futur centre per satisfer així part de les necessitats que té el barri de Natzaret pel que fa a les infraestructures educatives”.

Per la seua part, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, ha comentat que “duem temps treballant en aquesta possibilitat. Poder projectar aquest nou institut per al barri de Natzaret és un exemple més de l’estreta col·laboració que estem duent a terme amb els ajuntaments per a garantir noves infraestructures escolars necessàries en les quals, des de la Generalitat, realitzem tota la inversió econòmica mitjançant Edificant”.

Marzà també ha avançat que “quan estiga construït tenim la intenció que oferte ensenyaments d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i Formació per a Persones Adultes. Un centre on l’oferta d'FP siga molt potent en la línia de l’aposta que estem fent en aquesta modalitat educativa com a garantia de futur i ocupació laboral”.