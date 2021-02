Tribunal de Cuentas ordena investigar por las transferencias del PP en la Diputación denunciadas por Compromís

La coalición sostiene que hay 446.000 euros del PP "sin acreditar" y que se habrían "desviado" fondos a una cuenta bancaria del partido en Murcia. Por contra, fuentes 'populares' avanzan que presentarán un recurso y recalcan que el Tribunal de Cuentas "solo se pronuncia sobre la admisión de la acción pública al entender que se dan los requisitos formales de admisión, pero no entra sobre el fondo" del asunto.

La resolución de la consejera de Cuentas argumenta que, de los antecedentes incorporados a las actuaciones, se desprende que los hechos "se refieren a una posible falta de justificación, por el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Alicante, de la legalidad del destino dado a los fondos recibidos que estaban sujetos a la finalidad prevista en el Reglamento de Dotación Económica a Grupos Políticos".

"Dado que constan los certificados emitidos por el gerente del Partido Popular de la Diputación de Alicante en los que se hace constar que las cantidades recibidas lo habían sido en concepto de 'aportación para la financiación de los gastos ordinarios delfuncionamiento del partido'" y que, dicha circunstancia, podría suponer en opinión de Compromís una desviación de fondos susceptible de generar el correspondiente procedimiento de reintegro, la consejera de cuentas entiende que "la presunta ilegalidad denunciada y el supuesto daño derivado de la misma deben ser objeto de investigación a través de la práctica de actuaciones previas".

Se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal se opuso a la admisión de la presente acción pública al entender que los hechos denunciados, en sí mismos, no dan lugar a responsabilidad contable, tal y como alega también el servicio jurídico de la institución provincial.

Por su parte, la representación de la Diputación Provincial alegó la posible falta de jurisdicción o competencia del Tribunal de Cuentas y la cuestión de fondo de la posible inexistencia de responsabilidad contable por alcance (al igual que el fiscal).

Pero el auto argumenta que "ambos aspectos no pueden resolverse en el presente momento procesal ya que, el mismo, está legalmente diseñado para determinar simplemente si la acción pública formuladacumple o no con los requisitos procesales que exige para su admisión el artículo 56 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas".

Y, en este sentido, afirma que, "del contenido de la acción pública y de la documentación obrante en autos se desprende (...) que el ejercitante ha individualizado las decisiones que considera antijurídicas, la normativa que estima vulnerada por las mismas y los posibles daños y perjuicios causados en su opinión al erario público como consecuencia de los hechos que denuncia". "Por lo tanto, la acción pública reúne los requisitos de admisión previstos", concluye.

"PRESIONES"

Tras conocer esta decisión, el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha mostrado su satisfacción, al tiempo que denuncia "presiones" del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, hacia su portavoz, Gerard Fullana, y la figura del asesor jurídico de la coalición, Ximo Perles.

"Mazón ha intentado tumbar la investigación de los ingresos al PP primero con recursos judiciales y luego con la peor campaña de difamación que se recuerda hacia nuestro asesor legal y su falsa noticia sobre la ubicación de un despacho privado en la Diputación. Ha fracasado y ha quedado evidenciado, debe saber que los años en los que el zaplanismo se paseaba con impunidad han acabado", ha destacado Fullana.

Fuentes del Partido Popular de la Diputación de Alicante han confirmado a Europa Press que la institución presentará un recurso y subrayan que la resolución del Tribunal de Cuentas "solo se pronuncia sobre la admisión de la acción pública al entender que se dan los requisitos formales de admisión, pero no entra sobre el fondo porque es prematuro".

Asimismo, enfatizan que "el propio fiscal se ha opuesto a que se admita porque los hechos no dan lugar a responsabilidad contable".

"DOBLE MORAL"

Por otro lado, critican la "doble moral" del portavoz de Compromís, Gerard Fullana, después de que el único diputado de la coalición haya presentado un recurso de reposición contra el acuerdo del pleno del 13 de enero "por el que los integrantes de Compromís de la anterior corporación tienen que abonar los gastos que el grupo no pudo justificar, según el informe de intervención".

"Fullana no quiere pagar, votó en contra en el Pleno y ahora insiste en no abonar las cantidades no justificadas acosado por el escándalo del chiringuito que ha montado su asesor en la Diputación de Alicante", afean los 'populares'.