Detingut a Oriola per segrestar i obligar la seua exparella a retirar una denúncia per maltractaments

El 3 de febrer, la dona va alertar el 112 que el seu ex l'havia portat per força al Jutjat de Violència de Gènere perquè retirara la denúncia per la qual se li havia interposat una orde d'allunyament, segons han confirmat fonts municipals.

L'agressor es trobava als voltants dels jutjats d'Oriola esperant la víctima mentre la coaccionava i pressionava per a retirar la denúncia de la seu judicial.

Després d'engegar l'operatiu, els agents van localitzar i van arrestar l'home, mentre la víctima va ser auxiliada per la unitat de violència domèstica de la Policia Local.

Una vegada atesa, aquesta dona va relatar que el dia anterior, l'agressor es va saltar l'orde d'allunyament, la va segrestar, la va agredir i la va obligar a mantindre relacions sexuals, a més de portar-la al jutjat per a retirar la denúncia.

El detingut compta amb una denúncia anterior per fets similars de la seua anterior parella. L'autoritat judicial ha ordenat el seu ingrés a la presó.