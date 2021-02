Descobreixen un celler del segle XIV en les obres de rehabilitació del nou espai Dones i Igualtat

L’Ajuntament de València està excavant actualment un celler del segle XIV, els murs perimetrals del qual conserven una altura d’1,90 metres, on també s’ha trobat un gibrell, un vas redó de poca alçària més ample de la boca que de la base, emprat per a rentar plats i per a altres usos. Ho ha donat a conèixer la regidora d'Igualtat i Polítiques LGTBi, Lucía Beamud, en manifestar que el consistori “està molt satisfet amb totes les troballes que estan eixint en l’estudi arqueològic previ a la construcció del nou espai Dones i Igualtat en la baixada de Sant Miquel, en el barri del Carme”.

“Cal destacar la importància de les troballes i el gran abast i valor que tenen per a la ciutat de València i la seua història. Estem estudiant com posar-les en valor i conservar-les i, fins i tot, poder integrar-les en l’edifici públic que construirem”, ha assenyalat.

Imatge de l'excavació realitzada en la Baixada de Sant Miquel, a València. Ajuntament de València

A la ciutat de València ja es conserva un celler del segle XIII a la plaça de l'Arbre, també en el barri del Carme, que ha estat posat en valor i en el qual actualment es realitzen tasts de vins.

Al sud del solar on s’estan desenvolupant les excavacions arqueològiques, pertanyent al segle XVIII, hi ha una zona artesanal, de la qual actualment s'estan recuperant dues xicotetes basses de planta quadrada i construïdes amb maó i morter. En el paviment es conserven bacins amb traces en manganés, que estan en bon estat de conservació. Aquests recipients servirien per a recollida de residus.

“A hores d'ara continua l'excavació i és possible que apareguen part de les diferents habitacions de la vivenda mudèjar, o nous elements relacionats amb el celler. Una vegada recuperades la totalitat de les restes, es valorarà la seua posada en valor i quina és la millor manera de conservar-les”, ha apuntat la Beamud.

Font i pati mudèjars

L'excavació arqueològica a la Baixada de Sant Miquel, promoguda per la regidoria d'Igualtat i Polítiques LGTBi de l’Ajuntament de València es va iniciar a finals del mes de desembre de 2020 com a pas previ a la construcció del nou edifici Espai Dones i Igualtat.

“Fins a la data i encara que l'excavació porta poc temps en marxa s'estan recuperant diversos espais relacionats amb un habitatge de l'antiga moreria de València, algunes de les restes poden ja datar-se de manera immediatament posterior a la conquesta de Jaume I”, ha explicat Beamud.

Excavació del celler del segle XIV Ajuntament de València

Destaca, de moment, el descobriment d’una andana d'un pati islàmic entorn de la qual es distribueixen les diferents estances i habitacions de la casa de l’època. En un dels extrems del pati de la vivenda s'ha recuperat una font mudèjar.

La font és de planta quadrada d’1m x 1m x 40m, presenta un got central en forma d'estrella de huit puntes i tota ella es troba enrajolada amb fragments de llosetes retallades combinades formant decoracions geomètriques i amb una policromia en la qual destaquen els esmalts blau turquesa, blanc i roig.

Presenta quatre sortidors d'aigua en els seus extrems realitzats amb canonada de plom i un sortidor central de major grandària. La font, possiblement s'alimentaria mitjançant canonades de plom i ceràmica de l'aigua de la séquia de Na Rovella, situada a l'oest a escassos metres.

Aquest tipus de fonts se solen localitzar en els jardins dels patis, als extrems del pòrtic de l'habitació principal. A València s'han localitzat fonts d’aquestes característiques amb esmalts en turquesa, blanc o negre a l'antiga plaça de la Figuereta, a la almunia d'Abu Zayd (baix del Palau Reial), al carrer de la Pau, carrer de la Mar, carrer Viciana i Centre del Carme. Totes elles pertanyen a moments posteriors a la conquesta cristiana de la ciutat.

La tipologia i decoració de la font ens indiquen que es tracta d'un habitatge d'una certa importància i que possiblement va pertànyer a algun musulmà de cert prestigi de la ciutat islàmica de València traslladat a la moreria.

Espai Dones i Igualtat

Beamud ha recordat que "des de l'Ajuntament de València volem dotar de molta més rellevància a l'Espai Dones i Igualtat que treballa cada dia en assumptes tan importants com l'atenció a les víctimes de la violència de gènere i en la prevenció d'aquest greu problema”.

Tal com ha explicat la regidora, “en l’espai es realitzaran tallers, sessions amb les persones afectades i xarrades, entre moltes altres activitats. Per això, era necessari albergar aquest servei municipal en un espai molt més accessible i amb molta més visibilitat que el d’ara i que, a més, ens agradaria que integrara totes estes troballes”.