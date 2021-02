Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 99 morts i 6.130 casos mentre la xifra d'hospitalitzats baixa de 4.000

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana ha registrat 99 defuncions per coronavirus, 27 d'elles de residents, i 6.130 nous casos en una jornada en què la xifra de persones hospitalitzades ha baixat de 4.000 per primera vegada des del 20 de gener fins a situar-se en 3.993. Hi ha també quatre persones menys ingressades en UCI que ahir, 632 en total.