Puig insisteix que PSPV "prendrà totes les mesures que corresponguen" davant infraccions o vacunacions dels seus membres

Puig s'ha manifestat d'aquesta manera en declaracions als mitjans durant una visita a la localitat valenciana de Torrent, preguntat pels alcaldes de la formació suspesos de militància que no han dimitit i pels responsables d'altres formacions que han protagonitzat fets similars o suposadament puguen haver infringit la normativa, com l'alcalde de Catarroja, Jesús Monzó (Compromís), que va deixar passar dos amics a sa casa el cap de setmana.

El president ha subratllat que "que hi haja persones que hagen alterat el protocol de vacunació és una qüestió molt minoritària i molt negativa, perquè pot generar desconfiança en la ciutadania respecte al procés de vacunació".

"Nosaltres rebutgem clarament aquestes actituds, tant siguen d'un partit o d'un altre. Jo crec que les normes estan per a complir-les, totes, perquè no es tracta de demanar permanentment més restriccions i després no complir-ho, cal complir aquelles restriccions que són les que corresponen en aquest moment", ha indicat.

Al seu juí, els responsables públics han de "ser encara més responsables", "més perquè és una exigència ètica bàsica", ha agregat el president de la Generalitat.

En aquest sentit, ha assegurat que des del PSPV-PSOE "es prendran totes les mesures que corresponguen". "I m'agradaria que fora en el conjunt de partits polítics, que adoptaren les mateixes mesures, però en qualsevol cas açò jo no estic per determinar-ho, han de ser els propis partits polítics els que determinen les circumstàncies ètiques en les quals es mouen", ha conclòs.