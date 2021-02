Coronavirus.- La Generalitat destina 18 milions en ajudes directes al turisme i altres 8 per a autònoms

En concret, la primera línia va per a treballadors i empreses del sector turístic, gestionada per Turisme CV amb el seu pressupost. Són ajudes complementàries al pla 'Resistir' i compatibles amb altres subvencions.

Aquests 18 milions pretenen evitar l'ofegament econòmic d'autònoms i pimes turístiques com a conseqüència de les restriccions, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en roda de premsa després del ple setmanal.

Com a destinataris s'inclouen els establiments en els quals té lloc l'estada turística, les empreses que actuen en l'àmbit de la intermediació entre oferta i demanda i al conjunt de l'oferta (experiència i producte) que contribueix a diferenciar la Comunitat Valenciana d'altres destinacions competidores.

Les ajudes es repartiran entre 9,1 milions per a titulars d'establiments d'allotjament, 2,5 milions per a responsables d'agències de viatges i 6,4 milions per a persones físiques o jurídiques adherides als programes de política turística CreaTurisme, SICTED, L'Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix. En els tres casos les quantitats globals estan establides com a màxim.

En el cas que el sol·licitant siga un autònom, haurà de figurar d'alta en el règim especial de la Seguretat Social, així com en l'impost d'activitats econòmiques. Mentre, si és una persona jurídica, haurà d'estar donada d'alta en el cens d'activitats econòmiques de l'agència estatal de l'administració tributària.

Altres requisits són tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana i no incórrer en cap de les prohibicions previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

MÀXIM DE 300 EUROS PER AUTÒNOM

Per la seua banda, el segon decret de 8 milions va per a treballadors per compte propi o autònoms beneficiaris de l'ajuda de cessament d'activitat per COVID-19 al gener i febrer del 2021.

Aquestes ajudes directes i urgents podran aconseguir un màxim individual de 150 i 300 euros, segons s'haja produït el cessament d'activitat al gener, febrer o en tots dos mesos. Pretenen complementar la prestació que han rebut de la Seguretat Social.

En concret, s'estableix un màxim de 300 euros si el cessament s'ha produït entre gener i febrer, una quantitat que baixa a 150 si va ser solament durant un d'aquests dos mesos.

La presentació de sol·licituds i documentació annexa s'iniciarà a les nou del matí del dilluns 15 de febrer i finalitzarà a les 23.59 hores del diumenge 28. En la web de la Conselleria d'Economia Sostenible estarà disponible la informació sobre la convocatòria, amb accés a la seu electrònica per a formular la petició.

Es tracta del segon decret-llei del pla 'Resistir' de la Generalitat amb un muntant global de 105 milions, després dels aprovats la setmana passada d'ajudes per a empreses i treballadors en ERTO. Aquestes ajudes podran finançar-se amb càrrec als fons europeus que corresponguen a la Comunitat Valenciana.

SUFICIENTS PER A RESISTIR?

En general, preguntada per si aquestes ajudes són suficients per a "resistir", la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, ha remarcat que ara s'engeguen i que "ja es veurà en funció de la demanda", a més de recordar que els decrets preveuen que puguen ampliar-se si fora necessari. "És prematur dir això ara", ha resolt.