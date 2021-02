Coronavirus.- Oltra rebutja pensar a viatjar en Setmana Santa quan "encara estem salvant el Nadal"

Així ho ha defès sobre la incidència de la tercera onada a la Comunitat Valenciana com a conseqüència de les festes nadalenques, després que la ministra de Turisme, Reyes Maroto, obrira aquesta setmana la porta a la recuperació dels viatges nacionals en Pasqua.

Oltra, preguntada per si hi ha un horitzó d'eixida, ha posat l'accent que "el primer objectiu per damunt de tot" és salvar vides i preservar la salut. Ha recordat que les restriccions segueixen fins al 15 de febrer davant la situació "gravíssima" de la Comunitat Valenciana, encara que després "es prendran les mesures que s'hagen de prendre" en funció de l'evolució epidemiològica.

Fins aleshores ha rebutjat parlar de salvar res perquè "ja està bé de salvadors". "El que cal salvar és la salut i la vida, totes les altres consideracions són secundàries", ha insistit, amb el que "cada vegada que algú diu que vol salvar alguna cosa, potser ha de pensar dos vegades què estem salvant".

La també responsable de política social ha garantit que el Consell està centrat en "aplanar la corba i guanyar aquesta batalla al virus" i ha descartat valorar mesures d'altres comunitats com Madrid, com l'augment de quatre a sis comensals en terrasses des d'aquest divendres.

En tot cas, ha tornat a lamentar que "pareix que en aquest país solament passa el que passa a Madrid". "Sabem des d'Extremadura a Canàries el que passa en un hospital de Getafe", ha il·lustrat, resolent que el govern d'Ayuso ha de fer "el que crega convenient".

LES RESTRICCIONS SÓN PER A TOTS

Mónica Oltra, d'altra banda, ha reiterat que tots els càrrecs públics han de complir les mesures "siguen del partit que siguen", després de casos com els de l'alcalde de Catarroja, Jesús Monzó (Compromís), que va demanar disculpes per deixar entrar dos amics a sa casa, o el d'Alcoi, Toni Francés (PSPV), que es va saltar el tancament perimetral del cap de setmana per a anar a una segona residència.

"Les restriccions no són capritxoses; evitar contactes és evitar contagis", ha recalcat després de puntualitzar que el ple del Consell no ha abordat aquests casos en la seua reunió setmanal.

La també coportaveu de Compromís ha defès que tots els polítics han de ser exemplars i "cuidar eixa exemplaritat" encara que cap siga "perfecte". I sobre si han de dimitir, ha sostingut que és una cosa que s'haurà de dirimir quan corresponga, remarcant que els dos alcaldes han demanat perdó i que "són els ciutadans els que en tot cas hauran d'enjudiciar açò en el seu moment".