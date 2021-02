Cvirus.- Oltra deslliga la vacunació del secretari de CCOO de la de la de gent "sense cap vinculació" amb sanitat

Ara bé, ha garantit que "la Conselleria de Sanitat estudia i investiga cas per cas". "Si hi ha hagut alguna actuació irregular, no tinc cap dubte que Sanitat actuarà", ha recalcat preguntada per si el dirigent sindical ha de dimitir.

CCOO PV va confirmar aquest dijous la vacunació de León, que portava 16 anys sense treballar en un hospital en estar alliberat per a treballs sindicals. Ell mateix va assegurar en 'À Punt' que va rebre la primera dosi el 15 de gener després de traslladar la seua intenció de reincorporar-se a l'Hospital General d'Alacant, on té plaça de tècnic de riscos laborals.

Oltra, en roda de premsa després del ple de govern, s'ha limitat a recordar la versió de la Conselleria de Sanitat sobre aquest cas, "una persona que, per la seua incorporació al seu lloc, obstaculitza dins del protocol". "Eixa és l'explicació que puc donar", ha asseverat.

Per tant, sobre si és una situació diferent a la dels alcaldes i regidors vacunats abans d'hora, ha insistit que "una cosa és ser sanitari i incorporar-se a la plaça i una altra vacunar-se sense tindre cap vinculació amb els grups prioritaris". "La diferència és notable", ha postil·lat.