Las comparecencias políticas de la Comisión de menores del IMAS serán públicas

Así lo han anunciado este viernes PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, los partidos que forman el gobierno insular. Las comparecencias políticas se harán por vía telemática y sólo serán abiertas para los medios de comunicación, que deberán pedir permiso al menos 24 horas antes.

Está previsto que las sesiones se sigan celebrado semanalmente, y que las comparecencias de carácter político se lleven a cabo por orden de antigüedad, es decir, terminando por el actual equipo.

Se valorarán las legislaturas a partir del año 2007, ya que fue durante esta legislatura que se aprobó el protocolo marco interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil.

Según han explicado los portavoces de los socios del gobierno insular, se invitará a los presidentes del IMAS, vicepresidentes y directores insulares de Infancia y Familia.

PSIB, Unidas Podemos y MÉS han insistido en que extienden la mano a los partidos políticos que no participan en la comisión. Además, han expresado que esperan la colaboración de todos los ex altos cargos que sean llamados a la comisión, haciendo especial mención a los ex cargos del PP, aunque grupo de consellers 'populars' haya decidido no participar en la comisión.

También se ha cerrado el calendario de comparecencias técnicas y políticas. La Comisión presentará sus conclusiones una vez escuchados todos los testimonios políticos y técnicos.