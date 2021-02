La incidencia en la Región baja a nivel de principios de enero pero la situación sigue "crítica" en hospitales

Así lo ha hecho saber Pérez en la rueda de prensa posterior al Comité de Seguimiento del Covid-19, en la que ha destacado que este viernes finaliza la primera semana de febrero, consolidando el descenso general en el número de contagios y la mejoría en la tasa de incidencia registrada en las últimas semanas. El índice de positividad este jueves se situó en el 8,1 por ciento.

"Esto es un reflejo de las medidas tomadas que, una vez más, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, están dando los resultados que esperábamos", según Pérez, quien ha admitido que la situación "más delicada" sigue recayendo en la presión asistencial que soportan los centros hospitalarios.

"Aunque nos encontramos por debajo de la media nacional en porcentaje de camas hospitalarias y en ocupación de camas de UCI, debemos seguir insistiendo en las medidas para conseguir estabilizar la situación, que en algunos centros sigue siendo crítica", tal como ha advertido el portavoz técnico.

Igualmente, ha ensalzado la mejora en la situación de los centros de salud, en los que se ha pasado de un 95% de los mismos en nivel rojo a un 57% actualmente en ese nivel, es decir, 49 de los 85 centros.

Ha destacado que el decalaje entre la aparición de casos y los ingresos hospitalarios es de una semana "mayoritariamente". Por lo tanto, cree que el descenso de la presión hospitalaria "puede haber empezado esta semana" porque ya la semana anterior empezaron a caer los contagios. No obstante, insta a ser "prudentes" y a esperar a la semana que viene para esperar que se confirmen los datos.

EL LUNES SE ANALIZARÁN NUEVAS MEDIDAS

Ha avanzado que la situación se analizará el próximo lunes y se analizará la necesidad de nuevas medidas o no en función de las cifras y las tasas de incidencia, cuando se cierre definitivamente la semana epidemiológica.

Ha recordado que el Gobierno murciano expuso en la última reunión del Comité Interterritorial su "preocupación" por la aparición de nuevos contagios asociados a otras cepas, en concreto con la cepa británica.

Los laboratorios de Majadahonda (Madrid) a los que se mandan las muestras para su análisis ya han confirmado 30 casos positivos como contagios de esta cepa en la Región (de las 220 muestras que se han enviado para su cotejo) y la Consejería cree que es necesario que "desde el Ministerio de Sanidad aborde con carácter de urgencia la toma de medidas para combatir las nuevas cepas en el territorio nacional".

Al ser preguntado por la incidencia de la cepa británica en los municipios del área 9 de Salud (Cieza, Abarán y Blanca), Pérez ha indicado que, como se ha repetido en varias ocasiones, "tenemos datos parciales en cuanto al porcentaje de cepas que pertenecen a la variante británica, y es mucho más difícil de saber en cada área en concreto".

Por eso, ha confirmado que está intentando de marcar con el Ministerio "un plan nacional de vigilancia de estas cepas para poder tener datos mucho más concretos".

EVOLUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otro lado, la Región de Muria sigue avanzando en la campaña de vacunación y, según el último informe del Ministerio, Murcia sigue siendo una de las comunidades con un porcentaje superior a la media nacional en cuanto al número de dosis administradas. En concreto, ya ha administrado el 87% frente al 84,1% de la media nacional. Hasta este jueves se habían administrado 66.361 vacunas de las que 16.400 ya han recibido las dos dosis.

En este sentido, ha reconocido que es "complicado" terminar el proceso de vacunación en los grupos de la primera fase, porque "ahora mismo estamos con la vacunación de la segunda dosis de la mayoría de los integrantes de los grupos 2 y 3, y quedaría abordar un poco el grupo 4". Por tanto, espera que este proceso se pueda abordar a lo largo de febrero y "parte de marzo".

En cuanto a la vacunación del personal de ayuda a domicilio, Pérez ha señalado que serán los siguientes en entrar a formar parte de las personas a vacunar, aunque todavía no se ha comenzado con ellos. Esto dependerá "mucho" de la llegada de vacunas, según Pérez. La semana que viene espera tener vacunas de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca, pero todavía no conoce las cifras exactas. En función de la disponibilidad, ha confirmado que este colectivo se podrá abordar "un poco antes".

Respecto a la vacunación de grandes dependientes no institucionalizados, ha recordado que ya se está administrando a los aproximadamente mil que están ingresados en los centros de día, cuyo proceso concluye esta semana.

No obstante, ha indicado que hay una "gran limitación" con las vacunas disponibles actualmente, las de Pfizer y Moderna, que no se pueden llevar a domicilio por sus características. La de AstraZeneca, que espera que se incorpore al repertorio a partir de la semana que viene, sí se podría llevar a domicilio. "Estamos esperando las indicaciones del Ministerio, porque podríamos empezar a vacunar con ella a grandes dependientes inmovilizados en domicilios".

VACUNA DE ASTRAZENECA

Al ser preguntado por la posibilidad de usar la vacuna de AstraZeneca en menores de 80 años, Pérez ha recordado que la Agencia del Medicamento ha autorizado su uso en mayores de 18 años, sin límite de edad.

Salvo en Reino Unido, que lo emplea en todos los grupos de edad, la mayoría de los países europeos están limitando su uso a menores de 65 años, pero "no porque no vaya a ser eficaz en mayores, sino porque los estudios en ese grupo de población son menos sólidos porque no hay suficiente población analizada".

En cualquier caso, ha confirmado que es una cuestión que se está estudiando a nivel técnico por la ponencia de vacuna y la Comisión de Salud Pública. "Muy pronto podremos decir a quién vamos a dirigir esa vacunación", ha corroborado.

En cuanto a la posibilidad de vacunar a los grupos de población más jóvenes, ha dicho que podrá comenzar cuando estén vacunados los mayores de 80, 70 y 60 años. "Aunque se discuta quién es el que transmite la infección, es fundamental tener en cuenta que, por desgracia, la mayoría de fallecimientos se dan en grupos de edad avanzada, y es a los primeros a los que tenemos que proteger".

CASOS DETECTADOS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, Pérez ha confirmado que se ha registrado "algún caso en alguna residencia" aunque, "afortunadamente", son "asintomáticos o con una sintomatología muy leve", con una afectación "a pocas personas". Así pues, "parece que se va registrando una menor incidencia en las residencias vacunadas".

Como recomendación de cara a este fin de semana, Pérez ha instado a cumplir las medidas de distanciamiento social implantadas y cumplir la normativa regional que solo permite reuniones privadas de convivientes y los encuentros en zonas públicas, abiertas o cerradas, a no más de dos personas. Todo ello, con el uso de mascarilla, lavado de manos, higiene, ventilación de espacios cerrados y evitar concentraciones de personas.

"Las medidas, afortunadamente, están funcionando también en el área 9 y está bajando la incidencia de forma importante en los municipios, especialmente en Cieza", según Pérez, quien ha advertido que las medidas no son diferentes entre cepas, sean de la variedad que sea, aunque ha reconocido que la mayor contagiosidad les preocupa.