Tudanca acusa a Mañueco de mentir y le pide que salga de la cueva porque el circo de CyL "no tiene gracia"

Asimismo, ha pedido al presidente de la Junta que "salga de la cueva, que es difícil", ha asumido, y haga frente al "panorama desolador" que está suponiendo la tercera ola del coronavirus en Castilla y León, a la que ha situado en los primeros puestos en contagios y fallecidos, con una referencia expresa a la "dramática" situación de las residencias.

"En la primera, en la segunda, en la tercera ola, recibimos golpetras golpe sin que se aprecie un cambio de tendencia que nospermita ser optimistas", ha relatado el socialista que ha expresado su "decepción y tristeza" tras comprobar que casi un año después del inicio de la pandemia el presidente de la Junta "vuelve a hacer y a decir lo mismo".

Tudanca ha acusado en concreto al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos de haber convertido a Castilla y León con sus contradicciones en los argumentos y en las medidas de lucha contra el coronavirus en un circo que, según ha advertido, "no tiene ninguna gracia". "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais", ha ironizado parafraseando la película Blade Runner con una referencia expresa al argumento del "ocaso" como término jurídico para adelantar el toque de queda a las 20.00 horas.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista ha acusado a Fernández Mañueco de haber acudido este viernes a las Cortes con "piel de cordero" y como un "mesiánico impostado" pero con el único objetivo de hacer oposición al Gobierno de la nación y sin hacer "ni un ápice de autocrítica" tras haber destruido "todos los puentes" y de haber "quebrado las instituciones hasta extremos insospechados e incomprensibles".

"Este mes de enero han hecho del gobierno una parodia. Nunca,jamás imagine que pudieran llegar a este nivel de esperpento", ha reprochado Tudanca que ha comparado al vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, con "el sheriff de un pueblo del oeste" por intentar parar en persona una cabalgata de los Reyes Magos a lo que ha añadido que llamó a la sublevación contra el Gobierno de España "como si se tratara de un independentista cualquiera".

"Yo de verdad no salgo de mi asombro. Hemos pasado del 'yo soy la administración' a 'yo soy el gobierno de España'. ¿Pero ustedesestán bien?", se ha preguntado Tudanca en referencia a la justificación del presidente para adelantar el toque de queda y tras ironizar sobre que Fernández Mañueco se ha erigido como Gobierno de España, le ha preguntado si se ha convertido en "sanchista".

En su turno de réplica el jefe del Ejecutivo autonómico, abogado de profesión, ha defendido que ha actuado en representación y en nombre del Gobierno de España porque, a diferencia que lo que ocurrió en la primera ola cuando Sánchez delegó en un ministro, ahora prefirió "escabullirse" y dejar la encomienda a las comunidades autónomas.

"Es de primero de Derecho Administrativo", ha explicado en defensa de una medida "socialmente aceptada" que ha comparado con la adoptada en Francia -"sus seis vienen a ser las ocho españolas", ha asegurado- y que decretó "con la ley en la mano".

Fernández Mañueco ha lamentado el "tono agresivo y faltón" que han utilizado, a su juicio, tanto el secretario regional del PSOE como el portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos, Pablo Fernández, a los que ha acusado de estar siguiendo los dictados de sus líderes nacionales en sus posicionamientos respecto a las medidas de la Junta para hacer frente al COVID.

"Recupere la voluntad y la actitud de hace un año", ha pedido también Fernández Mañueco a Luis Tudanca en un nuevo ofrecimiento de "mano tendida" al líder de la oposición al que ha acusado de seguir la doctrina del "no es no" y de estar pendiente en todo momento "del pulgar del emperador".

Fernández Mañueco ha rechazado la actitud de enfrentamientos estériles ya que "Castilla y León está por encima de todo" y ha asegurado en su turno de réplica que sí anunció en su reunión con los alcaldes y con los presidentes de las diputaciones que la Junta "estaba trabajando" en el toque de queda. Dicho esto, ha añadido que ha pedido al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, que refuerce y mejor el diálogo con el medio rural.

Tudanca ha terminado su intervención con un llamamiento a luchar contra la pandemia para lo que ve "un único camino" a través de la transparencia, el consenso y la lealtad institucional. "Apoyaremos cuantas medidas sean necesarias para contener al virus, pero exigimos una mejor sanidad y ayudas para los sectores afectados, para las familias, para los trabajadores y para las empresas", ha sentenciado.

Entre las reivindicaciones del socialista destaca la puesta en marcha de un plan ambicioso para la hostelería con ayudas directas y laregulación de los alquileres, un programa de ayudas para el sector cultural y turístico, la reforma urgente del sistema de atención a las personas mayores y las residencias, el refuerzo del sistema de servicios sociales y de dependencia y más recursos a los ayuntamientos para que puedan afrontar las emergencias sociales.

A esto ha añadido el "cumplimiento estricto" del Pacto para la reconstrucción y el "cumplimiento estricto" de los acuerdos del Dialogo Social como la extensión inmediata del SERLA con financiación pública, la puesta en marcha de la carrera profesional y las 35 horas, el pago de los complementos a todos los trabajadores en ERTE.

"No voy a cejar en mi empeño. No dejaremos de luchar por la gente de esta tierra. Estamos en un momento crítico y necesitamos una reacción. Una forma de diferente de hacer y entender la política", ha sentenciado el socialista.