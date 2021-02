Cómo hacer almejas en salsa picante, paso a paso

Las almejas son un clásico de nuestra cocina. Están en las cartas de restaurantes y en las barras de los bares. Y en casa. Podemos comprar mejor o peor género (la buena almeja no es barata), pero es un plato frecuente en las mesas españolas. Gustan las almejas... y la salsa para mojar.

La almeja es uno de los alimentos más altos en hierro y en calcio, por lo que son ideales, tanto para combatir la anemia como para mantener los huesos fuertes. Su contenido en oligoelementos como el potasio, el magnesio y, sobre todo, yodo, selenio y zinc nos ayudan además a mantener fuerte el sistema inmune.

Una de las recetas de almejas más populares en nuestro país es la marinera. Básicamente, se trata de guisar las almejas en un sofrito de ajo, cebolla y tomate, con vino blanco. Puede llevar perejil, pimentón, laurel, etc.

En principio no es una salsa picante, pero esta vez vamos a hacer que lo sea. Incluimos cayena y pimentón picante. Si eres de los que piensan que el tomate puede resultar muy invasivo, no lo uses. Claro que con tomate hacemos mejor salsa.

Ingredientes

Almejas (1 kilo)

Tomates pera pelados y sin pepitas (3)

Ajo (2 dientes)

Cebolla (media o 1 pequeña)

Cayena (1)

Pimentón picante 3 g

Laurel (1 hoja)

Perejil fresco

Vino blanco seco (1 vaso)

Aceite de oliva virgen extra

Sal



OPCIONAL: nada de tomate (puede resultar muy invasivo)

Información práctica

Tiempo de elaboración: 30 minutos

Calorías: unas 285 kcal los 100 gramos

Elaboración

Lo primero es que las almejas estén limpias. Para que suelten la arenilla que puedan contener, las ponemos en un bol amplio agua fría y sal. Pelamos y cortamos la cebolla, los ajos y los tomates. Ponemos un poco de aceite de oliva en una sartén grande. Cuando esté caliente añadimos ajo, cebolla, cayena (una entera o media machacada) y la hoja de laurel. Dejamos hacerse a fuego medio-bajo unos minutos. Cuando ajo y cebolla se hayan pochado un poco, agregamos el tomate troceado. OPCIONAL: si queremos tener más presente el sabor a mar de las almejas nos podemos ahorrar el tomate. 3 o 4 minutos después, echamos un poco de pimentón, damos unas vueltas y vertemos el vaso de vino. Subimos un poco el fuego y esperamos a que el alcohol se evapore (unos 4 minutos más). Sacamos las almejas del agua fría con sal y las incorporamos a la salsa. Echamos perejil fresco cortado, tapamos la sartén y dejamos al fuego hasta que se abran las almejas (unos 5 minutos). Retiramos la cayena (si la dejamos entera), servimos las almejas calientes... y a disfrutar!

