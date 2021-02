Alqueria.- Oltra defèn que els implicats van ser apartats i que la línia ètica amb el Botànic "està molt més alta"

Així s'ha pronunciat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al Ple del Consell en ser preguntada pel processament, conegut aquesta setmana, dels implicats en aquest cas, entre ells l'expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez.

Oltra ha apuntat que el Consell "té tota una normativa i un codi de bon govern" al que s'adhereixen els alts càrrecs, i que per aquell temps va ser una "novetat" que s'apartara aquestes persones.

"Ací açò no era el normal quan el grup parlamentari del Govern -del PP- tenia una cinquena part dels seus membres imputats. Aquesta era la realitat ací fa huit o nou anys, i ara el normal és l'altre", ha argumentat.

Per açò, per a Oltra, el fet que els involucrats ja no ostenten els seus càrrecs "és conseqüència de les polítiques del Botànic", que "va posar el llistó de l'ètica on ha d'estar".