Cvirus.-Puig diu que "la situació és encara complicada" malgrat el "lleu descens" i demana que no hi haja cap relaxació

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertit aquest divendres que, "encara que queden 15 dies pràcticament" amb les actuals restriccions en vigor, "és evident que a dia de hui la situació encara és molt complicada" a la Comunitat Valenciana malgrat el "lleu descens" registrat, per la qual cosa ha demanat que no hi haja "cap relaxació" i s'"estretisca l'accelerador col·lectiu".