Cvirus.- PP demana que l'esport es declare activitat essencial i els centres esportius puguen obrir des del dia 15

Així ho defèn el portaveu 'popular' d'esports en Les Corts, Luís Martínez, instant el Consell al fet que des del dia 15 permeta als gimnasos i als centres esportius la seua reobertura i tornar a la seua activitat normal amb les restriccions i mesures necessàries per a garantir la seguretat.

"Des del PP entenem que l'activitat física és part de la solució al problema sanitari. A banda de l'aspecte recreatiu, en els centres esportius hi ha moltes necessitats de salut per tractaments de rehabilitació, obesitat, diabetis i una infinitat de qüestions que ajuden a millorar la salut. Hi ha pacients amb patologies que no es poden permetre interrompre els seus tractaments", exposa en un comunicat.

El diputat del PP insisteix així en què l'activitat en els centres esportius és segura, com "ha demostrat el fet que a penes un 0,3% dels contagis es generen en centres esportius". I posa l'accent en la necessitat de "permetre que més de mig milió d'usuaris habituals d'aquest tipus d'instal·lacions puguen accedir, perquè en aquests centres s'ha realitzat un gran esforç per a ser llocs segurs lliures de COVID" quant a aforaments, mesures d'higiene o reducció de grups de treball.

Açò demostra, al seu juí, que els gimnasos i la resta de centres han pres totes les mesures oportunes i que "no se'ls pot donar l'esquena i tancar sense motiu mentre complisquen totes les mesures de seguretat".

El PP ja va presentar una iniciativa en Les Corts el 19 de gener en la qual sol·licitava a la Generalitat que l'activitat física siga declarada activitat essencial: "En definitiva, creiem que l'activitat física és part de la solució i demanem que es permeta reprendre l'activitat als gimnasos i centres esportius".