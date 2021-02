MÉS propondrá reprobar a la ministra Maroto por "no preocuparse ni ocuparse de Baleares"

Según ha informado Antoni Noguera este martes en rueda de prensa, "MÉS per Mallorca propondrá en el Senado, en el Parlament y en los ayuntamientos donde la formación tiene representación una propuesta para reprobación de la ministra Maroto por no preocuparse ni ocuparse de Baleares, de su gente y de su economía. Cabe recordar que Maroto es la ministra de Turismo y, por tanto, debe preocuparse y ocuparse del Turismo". Además, ha añadido Noguera, "se exigirá un Plan de Rescate al Gobierno de España para salvar la temporada turística de Baleares porque dos temporadas turísticas complejas significará que muchos trabajadores no puedan volver al trabajo y muchas empresas tengan que cerrar".

