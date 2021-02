La tercera ola empieza a ceder y algunas CC AA relajan medidas mientras Asturias pide "sacrificar la Semana Santa"

Tras un enero duramente castigado por la pandemia, la tercera ola de contagios parece estar empezando a suavizarse, dando un respiro a algunas comunidades autónomas que han empezado a relajar las restricciones (o a planteárselo) . aunque todavía con cierta prudencia

La cifra total de contagios en España es de 2.913.425 personas, según notificó el ministerio de Sanidad este jueves. La incidencia, que ha ido descendiendo en los últimos días, se sitúa en los 783 casos. Pero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advirtió que, aunque la evolución "es favorable", todavía estamos "muy por encima del objetivo final" de incidencia. Así, urgió a las comunidades -muchas "en situaciones al límite de la capacidad"- a ser prudentes y no relajar las medidas hasta que esté vacunado, como mínimo, el 70% de la población.

La curva de contagios se disparó tras las fiestas navideñas, obligando a los gobiernos autonómicos a tomar medidas muy duras para tratar de frenar los récords de contagios, hospitalizaciones y muertos por coronavirus que se han ido batiendo desde entonces.

Madrid

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los casos semanales de coronavirus han disminuido por primera vez después de cuatro semanas de crecimiento. Un dato que el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha calificado de "muy positivo". Aunque la incidencia sigue manteniéndose alta en la región (860 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días), el gobierno madrileño ha ampliado este viernes el número de personas permitidas en terrazas, que vuelve a un máximo de seis (hasta ahora estaba en cuatro). Todo ello, según aseguran, porque el foco de contagios no está en los bares y restaurantes, sino "principalmente en el entorno familiar y las fiestas sociales".

Castilla-La Mancha

Más prudente se mantiene el gobierno deCastilla-La Mancha, que ha acordado mantener las mismas restricciones de nivel 3 reforzado. Según ha señalado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, la incidencia está bajando, pero muy despacio, por lo que consideran que todavía es pronto para relajar las medidas. Para hacerlo, ha asegurado, se tendría que alcanzar al menos una incidencia acumulada a 14 días menor que la notificada el 18 de enero, cuando se endurecieron las medidas por las disparadas cifras epidemiológicas.

Asturias

Asturias, por su parte, advierte de un febrero "que puede ser dramático". El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha apostado este viernes por "sacrificar la Semana Santa" para que no ocurra lo que sucedió en Navidad, cuando se levantaron muchas restricciones. "Si no queremos una cuarta ola y llegar en buenas condiciones al final del estado de alarma no queda otra que sacrificar la Semana Santa", ha argumentado. Así, Barbón aboga por "anteponer la salud y la vida a cualquier otra consideración" y advierte que, aunque se ha registrado un descenso en la incidencia, es necesario mantener la "prdencia" para evitar un repunte de contagios.

Cataluña

En Cataluña, donde las restricciones han ido básicamente dirigidas a la hostelería y la movilidad, se relajarán a partir del próximo lunes 8 de febrero. La Generalitat, que da por superado el pico de la tercera ola, ha ampliado el horario de bares y restaurantes y relajado los confinamientos perimetrales. Ya lo adelantó el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, un día antes de anunciar las nuevas restricciones: serían "de continuidad, pero con pequeñas aperturas".

Andalucía

"Hay un cambio de tendencia", aseveraba este viernes la viceconsejera de Salud y Familias de la junta de Andalucía, Catalina García. Aunque no se han relajado las medidas en la comunidad, García ha anunciado que seguramente se suavizarán a partir de la semana que viene si la tasa de incidencia "se estabiliza y se ve que es definitiva". Lo que sigue preocupando en el gobierno andaluz, según han manifestado sus dirigentes, es la hospitalización en UCI, "que sabemos que es la última que sube y que baja", ha afirmado García. También lo ha recordado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señalando que "no podemos relajarnos porque el número de hospitalizaciones sigue siendo elevado".

Cada bajada del número de pacientes ingresados es motivo para la esperanza, pero no podemos relajarnos porque el número de hospitalizaciones sigue siendo elevado. Tenemos que perseverar, cortar la cadena de contagios es la garantía para doblegar la curva. pic.twitter.com/ePhgbcE7wW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) February 5, 2021

Galicia

En Galicia, donde la tasa de positividad ha descendido un 8%, y los hospitalizados también, aseguran que las medidas "empiezan a dar frutos". Así, según ha asegurado este jueves la directora de Salud Pública, Carmen Durá, se está dando un cambio de tendencia y se encuentran ahora "en una fase de meseta con tendencia descendente".

La OMS advierte: hay que frenar la cepa británica

A pesar de que la curva de contagios está empezando a estabilizarse en España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mostrado su preocupación por la variante británica de coronavirus en Europa y ha pedido a los países que redoblen sus esfuerzos y las medidas para frenar su expansión.

"Si no redoblamos las medidas para frenar su propagación, habrá un mayor impacto en los servicios sanitarios que ya de por sí están presionados", advirtió el director de la respuesta de vigilancia y epidemiología del COVID-19 en la OMS/Europa, Richard Pebody.

Y es que, en España -según informó este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón-, ya se han notificado 449 casos de esta cepa y 55 están pendientes de secuenciación. Además, se espera que entre finales de febrero y principios de marzo la variante británica ya suponga en España el 50% de los casos de contagio.